YUNA, la boia que filtra microplásticos dissenyada per alumnes de la UPV, aconsegueix el premi nacional The James Dyson Award

L’equip està format per 20 estudiants del Grau en Enginyeria del Disseny i Desenvolupament de Productes de la Universitat Politècnica de València



El premi, dotat amb 2.200 euros, és una iniciativa de la Fundació James Dyson per a fomentar el disseny en l’enginyeria entre els universitaris

YUNA, la boia de fondege que filtra l’aigua del mar amb l’objectiu d’eliminar microplásticos, ha guanyat a Espanya el premi nacional The James Dyson Award, un concurs de disseny internacional que anima, impulsa i inspira a les noves generacions d’enginyeria, i està dotat amb 2.200 euros de premi. La boia ha sigut dissenyada per Yu Design, un equip format per 20 estudiants del Grau en Enginyeria del Disseny i Desenvolupament de Productes, que s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny de la Universitat Politènica de València. El grup està integrat en el programa Generació Espontània de promoció de les competències transversals.

Disseny inspirat en el peix lluna

YUNA posseeix una estructura aerodinàmica inspirada en la antropometría del peix lluna, per la fàcil adaptació de la seua forma als fluxos de la marea. Segons explica Alice Ville, estudiant de la UPV i membre de l’equip, “YUNA requereix de poca energia per a complir la seua funció. Els microplásticos que viatgen pels corrents arriben a l’interior de la boia que gira amb els corrents, com un penell”.

El sistema de filtrat es basa en una sèrie de tamisos de major a menor gramatge que van colant els microplásticos segons la seua grandària. Es planteja la filtració per carbó actiu per a les partícules microscòpiques. Una vegada separats els microplásticos, es passa a la seua reutilització perquè no tornen al mar.

Un prototip a escala i una start-up a la vista Ja existeix una maqueta a escala 1:5 del prototip del sistema de filtrat de YUNA. I, en un futur, l’equip preveu que es puga utilitzar el polietilé per a evitar que la seua degradació contamine. Així mateix, els estudiants pretenen abaratir els costos de producció realitzant les dues peces de la seua estructura exterior amb un sol motle. L’objectiu final és crear una start-up per a comercialitzar la idea. “Ja tenim desenvolupat el pla de negoci a tres anys vista”, expliquen els alumnes.

En aqueix sentit, Yu Design compta amb experiència en competicions d’emprenedoria universitària. Van guanyar la VI edició del Challenge d’IDEES UPV, en la categoria d’Ecologia i Medi ambient, així com la Start UPV Idees 2k19, en la categoria de Projecte Empresarial. I han exposat el seu prototip en cites com l’exposició Cultura Politècnica; el Repensat i Fet o el Saló Nàutic Internacional de Sevilla.

Guanyadors de la fase nacional i aspirants al premi internacional

El premi de la Fundació James Dyson suposa un tremend impuls per a l’equip Yu Design. El pròxim 17 d’octubre, la Fundació donarà a conéixer, de els 27 dissenys nacionals premiats, quins finalistes competiran pel premi internacional. El guanyador absolut s’embutxacarà 33.500 euros i la seua universitat rebrà 5.500 lliures esterlines.

La Fundació James Dyson és una organització benèfica impulsada per James Dyson la missió de la qual és aconseguir que la joventut s’interesse per l’enginyeria de disseny. A Espanya, The James Dyson Award va per la seua 15a edició. Proporciona els diners, materials i el suport que els inventors puguen necessitar per a posar en marxa els seus dissenys. James Dyson és un inventor britànic multimilionari que va revolucionar el mercat de les aspiradores.

YU DESIGN, membre de Generació Espontània

L’equip Yu Design, creat a l’octubre de 2017, forma part de Generació Espontània, la plataforma llançada des de la institució que dirigeix Francisco Mora per a ajudar els seus estudiants més competitius i internacionals. Sota aquest paraigua, la UPV desplega un programa d’un suport institucional a les associacions més actives perquè duguen a terme les seues activitats extracurriculars (participació en esdeveniments, competicions, concursos internacionals, programes de voluntariat…) i servisquen d’exemple a la resta de la comunitat universitària.

En l’actualitat, pertanyen a Generació Espontània més de 40 associacions de la UPV, entre elles, Hyperloop UPV que, al juliol, va aconseguir el Premi a la Innovació en la Hyperloop Pod Competition de Los Angeles; Formula Student UPV, l’escuderia universitària que sorprén al món, o iGEM UPV que, a l’octubre de 2018, es va proclamar vencedor absolut de la competició de biologia sintètica més important del planeta, celebrada a Boston.