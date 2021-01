Zaplana: “Les restriccions de Puig haurien d’anar acompanyades de més reforços sanitaris”

Connect on Linked in

El portaveu de Sanitat del Grup Parlamentari Popular, José Juan Zaplana, ha assenyalat que el paquet de mesures restrictives aprovat per Puig i que entra en vigor demà “no són les que necessita la Comunitat Valenciana per a poder eixir de la situació dramàtica en la qual ens trobem perquè no van acompanyades de mesures sanitàries”.

Per al portaveu popular, “Puig anuncia tancaments per al comerç i l’hostaleria sense un pla concret d’ajudes que puga arribar a compensar i fer costat a aquests sectors. Tot és improvisació. Fa només 20 dies aprovàvem un pressupost que s’ha quedat obsolet a les dos setmanes perquè no hi ha previsió ni planificació. Segons Zaplana, la incompetència de Puig i Barceló fa que la Comunitat vaja en picat i tinguem les pitjors dades d’assistència covid de tota Espanya.