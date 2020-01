Zineb Sedira, protagonista d’una exposició recent a l’IVAM, representarà França a la Biennal de Venècia 2021

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La col·lecció del museu compta amb set obres de l’artista d’origen algerià

La incorporació d’aquestes obres enforteix la línia d’investigació entorn de l’àrea mediterrània i el suport al treball de dones artistes

Zineb Sedira, protagonista d’una exposició individual recent a l’IVAM, representarà França a la Biennal de Venècia de 2021. L’artista és la primera d’ascendència algeriana seleccionada per França per a l’exposició internacional.

La mostra a l’IVAM, la primera en solitari de Zineb Sedira a Espanya, incloïa alguns dels treballs fonamentals de l’artista, de marcat caràcter autobiogràfic, en els quals aborda la difícil convivència entre cultures i tradicions amb temes com l’exili, la diàspora, la presència de la mar o el paper de les dones a Algèria.

La col·lecció de l’IVAM té un total de set obres de Zineb Sedira. L’any 2017 l’IVAM va comprar el tríptic ‘The lovers I, II, III’ (2008). Dos anys després el museu va adquirir ‘Framing the view’ (2006), una de les seues primeres sèries fotogràfiques, en la qual l’artista utilitza un paisatge melancòlic com a metàfora per a parlar de l’absència. Després de l’exposició recent de Zineb Sedira a l’IVAM, que va estar a la galeria 7 fins al 26 de gener, la mateixa artista va donar al museu la fotografia ‘Vista apocalíptica’ (2013).

La incorporació d’aquestes obres de Zineb Sedira a la col·lecció de l’IVAM enforteix no solament la presència al museu d’una creadora reconeguda a escala internacional, sinó també la línia d’investigació entorn de l’àrea mediterrània i el suport al treball de dones artistes.