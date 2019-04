‘Zona Llibre Zona Lliure’ llança les bases del seu IV Concurs de Booktràilers

Print This Post

Les inscripcions estaran obertes fins al 10 de maig i la presentació dels treballs haurà de realitzar-se del 26 de maig al 5 d’octubre

L’objectiu d’aquesta iniciativa impulsada per diversos Ajuntaments, entre els quals es troba el d’Almussafes, és promoure la lectura en valencià

El període per a poder inscriure’s en el IV Concurs de Booktràilers de ‘Zona Llibre Zona Lliure’ ja està obert. Els Ajuntaments de Corbera, Guadassuar, Llombai, Polinyà del Xúquer, Sollana i Almussafes, que són els que formen part d’aquesta xarxa de foment de la lectura, han publicat les bases que regiran el desenvolupament d’aquesta convocatòria, en la qual s’anima a la joventut d’entre 12 i 18 anys a presentar xicotets vídeos per a explicar el contingut de llibres que estiguen escrits en valencià i per autors i autores de la Comunitat Valenciana. Les inscripcions romandran obertes fins al 10 de maig i la presentació dels treballs podrà realitzar-se del 26 de maig al 5 d’octubre.

La creativitat, l’originalitat i la qualitat artística i tècnica són els criteris en els quals es basarà el jurat per a triar els treballs guanyadors del IV Concurs de Booktràilers organitzat per les biblioteques públiques de Corbera, Guadassuar, Llombai, Polinyà del Xúquer, Sollana i Almussafes, els Ajuntaments de les quals integren la iniciativa ‘Zona Llibre Zona Lliure’. L’objectiu d’aquesta convocatòria és dinamitzar i promoure la lectura en valencià i de valencians i valencianes.

Els consistoris municipals d’aquestes poblacions han publicat les bases que regiran el desenvolupament d’aquesta convocatòria cultural dirigida a joves d’entre 12 i 18 anys domiciliats en la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Les inscripcions, individuals o en grups de quatre persones com a màxim, romandran obertes fins al pròxim 10 de maig, mentre que la presentació dels treballs podrà realitzar-se del 26 de maig al 5 d’octubre.

Per a la inscripció serà necessari entregar degudament emplenades la fitxa d’inscripció i l’autorització signada pels pares o tutors, així com una fotocòpia del DNI, mentre que la presentació consistirà en l’enviament del vídeo per correu electrònic a zonallibrezonalliuure@gmail.com indicant les dades personals o en el lliurament en mà en qualsevol de les biblioteques convocants.

“Ens sembla una forma molt original d’incitar a la lectura entre la joventut, perquè utilitza un mitjà, l’audiovisual, al qual aquest col·lectiu està molt acostumat i des d’aquesta xarxa de foment de la lectura animem a la ciutadania a participar en aquest concurs”, explica la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Davinia Calatayud.

Bases

Els booktràilers, que són vídeos curts que tenen com a finalitat presentar un llibre de manera breu, visual i suggeridora per a despertar l’interés dels lectors per llegir un llibre, hauran d’estar basats en un text o obra literària d’un autor o autora valenciana contemporània i en llengua valenciana, haurà de durar entre un i dos minuts, estar gravat en format mp4 i contindre imatges i música lliures de drets d’autor.

El jurat, format per un representant de cadascuna de les biblioteques que participen en el projecte i per un especialista del mitjà audiovisual, seleccionarà sis finalistes, entre els quals es triaran als guanyadors. El millor booktràiler es premiarà amb un iPad si té un únic autor o un e-reader per a cada membre del grup, mentre que el treball finalista es recompensarà amb un mp3, en el cas d’haver-lo desenvolupat una sola persona, o una memòria usb, si es tracta d’una creació col·lectiva.

L’organització, que compta amb la col·laboració de la Diputació de València, ja ha anunciat que el lliurament dels guardons se celebrarà a la Biblioteca Pública Municipal de Polinyà del Xúquer el pròxim 24 d’octubre, Dia de la Biblioteca, a les 19 hores.