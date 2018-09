L’Ajuntament d’Alzira oferix activitats extraescolars als centres amb jornada contínua

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El nou curs escolar 2018-2019 a Alzira té com a novetat la implantació de la jornada contínua com a horari escolar en set centres d’Educació Infantil i Primària del municipi, per la qual cosa els centres de l’Alborxí, García Lorca, Garcia Sanchiz, Gloria Fuertes, Tirant lo Blanc, Vicente Blasco Ibáñez i Santa Maria d’Aigües Vives la Barraca han inclòs activitats extraescolars dins de la jornada educativa.

Des de l’Ajuntament s’ha volgut oferir diverses activitats extraescolars per a després de l’horari lectiu destinades als xiquets i xiquetes que passen la jornada als centres i ampliar l’oferta d’activitats amb tallers com expressió teatral i emocional, arrels i fruits, construïx reciclant-recicla jugant o d’arts plàstiques.

Estos tallers s’impartiran als mateixos centres educatius que els han elegit i cadascun té una sessió setmanal en cada centre. Es realitzaran durant els dies lectius d’octubre, novembre i desembre de 2018, amb una aportació de 12.572 euros.

El regidor d’Educació, Pepe Grau, ha valorat esta mesura dient al respecte: “La jornada contínua és un pas endavant cap al canvi d’un sistema establit, aleshores hem de col·laborar amb els centres per tal que la seua oferta educativa siga àmplia i diversa per a l’alumnat, i amb activitats extraescolars creatives i enriquidores podem crear sinergies, valors i treball en equip entre l’alumnat”.

Per la seua banda, l’alcalde, Diego Gómez, ha declarat sobre el tema: “L’Ajuntament complix amb el seu compromís de donar suport als centres educatius en jornada continuada en la seua oferta d’activitats complementàries. Esta mesura es farà extensiva a la resta dels centres educatius d’Infantil i Primària públics i concertats de la nostra ciutat a partir de gener del pròxim any”.