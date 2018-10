Millorar la seguretat viària de la Ronda Síndic Antoni Albuixech, una prioritat per a l’Ajuntament d’Almussafes

Connect on Linked in

L’alcalde, Toni González, es reunix amb el subdirector general de Mobilitat, Josep Llin, per a buscar una solució efectiva

El representant del Consell reconeix la problemàtica d’esta entrada sud al nucli urbà i es compromet a redactar un estudi previ

Almussafes compta amb quatre rondes de circumval·lació. La de la zona est, denominada Síndic Antoni Albuixech, és la que rep una major afluència de tràfic rodat, ja que per ella circulen diàriament vehicles en direcció a València i a Alzira i servix d’enllaç amb la zona industrial. La millora de la seguretat viària en esta carretera CV-42 passa per l’atenuació de velocitat dels mateixos i el projecte pilot que es va implantar amb el citat objectiu l’any 2011 per part de la Conselleria d’Infraestructures i Transport, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València (UPV) no ha donat els resultats esperats. En la trobada que va tindre lloc divendres passat 21 de setembre, el president de l’executiu local, Toni González, li va traslladar esta problemàtica al subdirector general de Mobilitat de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Llin, el qual va reconéixer que els sistemes de reducció de velocitat existents en l’esmentada ronda perimetral no s’ajusten a la normativa de tràfic actual i que, per tant, des del Consell iniciaran un estudi previ per a l’execució d’intervencions amb càrrec al pressupost de la Generalitat del 2020.

Toni González ha atés les reivindicacions històriques de la ciutadania que té el seu domicili en la Ronda Síndic Antoni Albuixech, la més afectada per la contaminació acústica i mediambiental conseqüència del tràfic rodat que circula diàriament per la via i que genera, així mateix, un elevat índex de perillositat per a vianants i vehicles.

Encara que fa set anys, la Conselleria d’Infraestructures i Transport va destinar 66.000 euros a la implantació d’un conjunt d’elements de moderació de velocitat per a millorar la seguretat viària de l’esmentada travessia, d’acord amb un projecte elaborat en col·laboració amb la UPV, la innovadora intervenció no ha complit el seu objectiu. “El temps transcorregut és un clar indicador que la “chicane”, la mitjana central, l’estretiment dels carrils i els set badenes tipus “speed-kidney” instal·lats no han aconseguit atenuar la velocitat i, per tant, la perillositat persistix”, assegura el primer edil, qui incidix en la necessitat d’aconseguir que “la velocitat siga uniforme, reduïda i segura al llarg de tota la ronda” i que a més dispose de rotondes i passos de vianants elevats que permeten que els veïns i veïnes disposen d’entrades accessibles al nucli urbà.

Així se li va traslladar el responsable de Mobilitat del Consell en la reunió mantinguda fa uns dies. Josep Llin va atendre la sol·licitud i va reconéixer que les mesures dissenyades i aplicades a Almussafes fa set anys no s’ajusten a la normativa actual referida al tràfic i que des de la Generalitat Valenciana dissenyaran una millor solució que es plasmarà en un estudi previ. Així mateix, el subdirector general de Mobilitat va anunciar que les possibles actuacions de millora de la circulació de la Ronda Síndic Antoni Albuixech serien amb càrrec als pressupostos del 2020.

Pas elevat i senyalització lluminosa

Independentment del projecte que se sufragarà des de l’ens autonòmic, l’alcalde va comunicar la voluntat de l’executiu local d’avançar les accions urbanístiques de millora de la seguretat viària, assumint el repte amb fons propis. En este sentit, serà el propi Ajuntament qui construirà, amb l’autorització prèvia del Consell, un pas elevat i instal·larà el sistema de senyalització lluminosa en el tram de la ronda emplaçada a l’altura del parc de la Constitució. “Consignarem l’import necessari per a l’execució d’esta actuació urbanística en el nostre Pressupost Municipal de 2019”, conclou González.