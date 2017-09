2.300 alumnes de Cullera es beneficien del banc de llibre

Roca: «Hem rescatat el dret constitucional a l’educació gratuïta»

CULLERA. 08-09-17. El curs escolar 2017/18 arranca dilluns que ve a Cullera i ho fa amb 2.300 alumnes beneficiaris del banc de llibres del Xarxa Llibres, el programa impulsat en 2015 per l’ajuntament, la Generalitat i la diputació amb el qual s’han recuperat les ajudes a la compra de manuals didàctics suprimides per l’anterior govern autonòmic. En total són 1.500 els que hi participen en Primaria mentre que pel que fa a l’ESO en són 800.

Les dades les ha facilitat este matí la primera tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Sílvia Roca, qui assegura que amb esta mesura «els governs del canvi de les tres Administracions implicades hem rescatat el dret constitucional a l’educació gratuïta després que fos en bona part eradicat per les polítiques de la dreta».

En opinió de Roca, «este sistema s’ha consolidat» i «cada vegada convenç més als pares». Baix el principi de la gratuïtat de l’educació i de la reutilització del material, els pares i mares «estalvien una important quantitat de diners en la tornada al col·legi», recalca la regidora, la qual cosa suposa «una xicoteta gran ajuda per a l’economia familiar».

L’inici del programa el 2015 va culminar amb un total de 1.320 famílies de Cullera que van sol·licitar l’ajuda de 200 euros, que el primer any va suposar una inversió municipal de 131.508,80 euros. Després, els llibres es reutilitzen passant-se d’uns alumnes a uns altres quan canvien de curs, de manera que la inversió en la compra dels mateixos es reduïx substancialment.

«Una família podia gastar perfectament abans una mitjana de 500 euros en la volta al col·legi i ara eixa quantia s’ha reduït de forma important pel que fa a la compra de llibres», apunta la responsable municipal d’Educació.

Roca ha posat en relleu el paper dels docents en el desenvolupament i gestió del programa Xarxa Llibres i ha destacat la seua col·laboració que ha contribuït a l’èxit del mateix i al fet que es complisquen els seus objectius.

2.650 estudiants matriculats

El nou període lectiu comença a Cullera amb un total de 2.650 alumnes matriculats en els cursos d’Infantil, Primària i Secundària dels nou centres educatius..