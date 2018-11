200 càrrecs directius sanitaris es reuneixen en el Peset per a fomentar la innovació en salut com a impuls a la qualitat i l’eficiència

Connect on Linked in

L’Hospital Universitari Doctor Peset acull aquest dijous i divendres la jornada Innovació en la Gestió dels Serveis de Salut que reuneix a més de 200 càrrecs directius de la salut de la Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i de la resta d’Espanya en aquest hospital públic valencià per a posar en comú i analitzar les últimes experiències i tendències en innovació.

La jornada ha sigut organitzada conjuntament per l’Agrupació Territorial de la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA) Llevant, la Fundació SEDISA i l’Hospital Universitari Doctor Peset, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València.

Durant la inauguració de la trobada, la Sotssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Isabel Castelló, ha destacat la necessitat d’impulsar la innovació en salut des de les adreces dels centres sanitaris per a aconseguir millorar la qualitat i l’eficiència de l’actual sistema sanitari.

“Des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública estem apostant de manera clara per la innovació en els seus múltiples vessants, tant la innovació terapèutica, amb la incorporació de tractaments nous i el foment de la recerca, com per la innovació tecnològica que suposa tota la renovació d’equips obsolets, i per la innovació en gestió sanitària”, ha apuntat Castelló.

La Sotssecretària ha estat acompanyada per Francisco M. Dolz, Gerent del Departament de Salut de València – Doctor Peset i president de l’Agrupació Territorial de SEDISA Llevant; per Joaquín Estévez, president de SEDISA i de la Fundació SEDISA; per José Millet, Vicerector d’Ocupació i Emprendimiento de la UPV; per José Antonio Manrique, director Gerent de FISABIO, i per Mercedes Hurtado, presidenta del Col·legi de Metges de València.

“Si bé existeixen dades que posen de manifest que la sanitat espanyola és de qualitat, necessitem canvis profunds perquè el nostre sistema siga sostenible. I aquests canvis no inclouen solament augmentar el PIB dedicat a salut, sinó també adoptar mesures perquè el sistema sanitari siga més eficient. Per a açò, no hi ha dubte que la innovació en la gestió sanitària ha de jugar un paper fonamental en la transformació del sistema cap a l’eficiència, l’equitat, la humanització i la qualitat”, ha assegurat Francisco M. Dolz.

La jornada Innovació en la Gestió dels Serveis de Salut inclou tres taules de ponències i debat sobre innovació en salut, l’impacte de la nova Llei de Contractes de l’Administració Pública en el sector salut i sobre mesura i experiències de resultats en salut.

Durant aquest dijous i divendres es van a abordar alguns dels reptes als quals s’enfronten els càrrecs directius de la salut i professionals de la gestió sanitària en l’àmbit de la innovació, tals com la universalitat, la rapidesa i l’equitat en l’accés a la innovació per part dels pacients; la inversió econòmica versus el valor de la innovació, o la desinversió en l’ineficient per a reinvertir en la innovació que aporte valor.

Segons ha explicat Joaquín Estévez, president de SEDISA i la Fundació SEDISA, “sense la innovació no és possible la sostenibilitat. Si la veritat és que perquè la incorporació de la innovació siga viable i açò fomente la sostenibilitat cal dotar al sistema primer de solvència, amb freqüència no es tracta d’invertir, sinó d’estudiar i detectar borses d’ineficiència per a poder reinvertir en el realment innovador en termes de qualitat i sostenibilitat”.

A més de les taules de ponències i debat, també hi ha demostracions pràctiques de casos d’èxit i la jornada compta amb la participació de Francisco González Bree, Professor de la Deusto Business School, amb una xarrada sobre innovació en salut i l’expert en polítiques de salut, Francesc Moreu, amb la conferència titulada “Transformació vs sostenibilitat: la gestió importa”.