20,6 milions d’euros en infraestructures escolars per a la Ribera Alta

Pel que fa a Alzira, el titular d’Educació ha comentat que s’han adjudicat, des que l’inici de la legislatura, 582.200 euros per a millorar els centres educatius de la capital de la Ribera Alta.

El Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà i la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó han visitat Alzira, acompanyats per l’alcalde de la localitat, Diego Gómez, on han presentat les inversions educatives d’aquesta legislatura tant a la capital com als diferents municipis de la comarca.

Tot amb l’objectiu d’aconseguir dignificar una escola pública i de qualitat.

En total des de 2015 fins a l’actualitat, la conselleria d’Educació i la Diputació de València han adjudicat a la Ribera Alta 20,6 milions d’euros a través de diferents plans de millora per garantir unes aules dignes.

S’ha destacat la retirada del fibrociment de 6 centres educatius de la ciutat: el CEIP Alborxí, el CEIP Tirant lo Blanch, el CEIP Ausias March, el CEIP Lluis Vives, l’Escola Infantil Tulell i el CEE Carmen Picó.