22 treballadors s’incorporen a la Brigada Municipal d’Obres

La passada setmana, 22 persones aturades de Burjassot es van incorporar a la Brigada Municipal d’Obres, on van a estar treballant durant els mesos de juliol, agost i setembre, dins del Pla d’Ocupació promoguda des de la Diputació de València. L’objectiu d’aquest Pla d’Ocupació és promoure la contractació pública per part dels Ajuntaments de la província de València i els seus organismes autònoms dependents, de persones aturades, per a l’execució d’obres o serveis d’interès general o social.

L’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha volgut donar-los la benvinguda i, acompanyat pel Cap de la Brigada, José Vicente Zaragozá, els ha animat per a aprofitar aquestes setmanes d’ocupació i de vinculació amb l’administració pública, al mateix temps que els ha demanat compromís per a, entre tots, treballar per a millorar l’aspecte del municipi.

Entre els treballadors incorporats, 18 ho fan com a peons i 4 com a oficials d’obra. Des de la Brigada Municipal d’Obres, dependent de la regidoria de Serveis Municipals que dirigeix Manuel Lozano i al llarg de les pròximes setmanes, s’espera que, gràcies a aquestes noves incorporacions, es duguen a terme diferents accions i obres de millora com, per exemple, el repàs i manteniment en els col·legis públics, escoles infantils municipals i centres socials, obres en els magatzems i oficines de la Brigada Municipal; obres de manteniment del mur adjacent a la sèquia Estació de Burjassot; remodelació i reparació de jardineres i escocells, així com diferents accions en zones públiques enjardinades, entre unes altres.