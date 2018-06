30.000 € mensuals se estan pagant de forma anticipada als bancs

Connect on Linked in

Un total de 236.776,96 € van a ingressar-se al banc, de forma anticipada, per baixar el deute actual de la Pobla Llarga durant aquest 2018.

01 de juny de 2018- La Pobla Llarga es troba en un endeutament d’uns 5milions d’euros (supera el 200% del seu pressupost). Durant l’actual legislatura aquesta xifra està baixant de forma considerable, ja que durant el 2016 i 2017 ja s’ha ingressat als bancs 1 milió d’euros.

Ara, se estan ingressant 30.000 € cada 17 de mes fins a desembre per poder baixar uns 236.000 € més aquesta xifra de deute.

“El deute que ens va deixar 12 anys de govern popular va arribar a 6 milions d’euros, i com fer-li front, com es devia pagar aquest deute, un sentencia de mort per a la Pobla Llarga. Aquest nou govern no sols no ha parat aquest endeutament permanent sinó que ja ha pagat 1 milió d’euros i ara anem a fer un esforç més, amortitzant de forma anticipada, un dels préstec del PP de

quasi 4 milions que es va fer en 2012 i que ells mai van pagar ni un cèntim” comenta el regidor d’hisenda, Ximo Vidal.