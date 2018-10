La 33 Edició de la Mostra de València presenta quasi 90 pel·lícules de 12 Països del Mediterrani

Connect on Linked in

La regidora de Cultura, Glòria Tello, ha presentat hui la renovada edició d’este festival, que renaix amb la vocació de ser nexe d’unió entre les diferents cultures riberenques

«Volem que València torne a ser una vertadera capital cultural mediterrània, en l’àmbit audiovisual però també en altres aspectes de la cultura. I també que siga la ciutat que faça de nexe d’unió entre les diferents cultures que estan banyades pel mar Mediterrani». La regidora de Cultura, Glòria Tello, ha presentat hui la 33 edició de la Mostra de València, el festival cinematogràfic valencià, que es desenvoluparà els pròxims dies 18 al 28 d’octubre.

Quasi 90 pel·lícules de 12 països diferents és l’oferta fílmica que es presentarà en la nova edició. La regidora de Cultura, Glòria Tello, acompanyada per la gerent del festival, Rosa Roig, i el director de programació, Eduardo Guillot, ha donat a conèixer les cintes que es projectaran en la Secció Oficial i en la Secció Informativa, així com els membres que componen el jurat de la 33 edició. La renovada Mostra de València-Cinema del Mediterrani se celebrarà del 18 al 28 d’octubre en els Cinemes Babel i en la Filmoteca-IVC. Compta amb la representació de la cinematografia de més de 12 països de l’arc mediterrani (Espanya, França, Itàlia, el Marroc, Tunísia, Grècia, Líban, Egipte, Turquia, Kosovo, Albània, i Algèria) i un 40% de presència femenina en les seccions Oficial i Informativa.

Tal com han explicat els seus promotors, la Secció Oficial del festival ve definida per «la diversitat de mirades i la pluralitat cultural». Es projectaran 11 pel·lícules (totes estrena a Espanya), i s’obrirà amb la pel·lícula de Sheikh Jackson, Amr Salama, candidata d’Egipte als Oscars 2018, que relata la història d’un clergue musulmà que comença a qüestionar-se la seua fe quan descobreix la notícia de la mort de Michael Jackson, el gran ídol de la seua infància. De França arriben dues produccions: Paper Flags, dirigida per Nathan Ambrosioni, de sols 18 anys d’edat, un retrat de les relacions familiars; i L’Enkas, de la directora Sarah Marx, una cinta que arriba a València des de la Mostra de Venècia.

La marroquina Apatride, coproducció amb Qatar i França, de la directora Narjiss Nejjar, narra una dramàtica història que enfonsa les seues arrels en el conflicte entre el Marroc i Algèria, durant la Marxa Negra. Dos pel·lícules de Tunísia competeixen en la Secció Oficial: El Jaida, dirigida per la primera dona productora de la història del cinema tunisià, Selma Baccar, un retrat de la vida de quatre dones empresonades. I Whispering Sands, de Naix Khemir, que va guanyar la Palmera d’Or en la Mostra 1984 amb Els balitzadors del desert.

També podrà veure The Pigeon, de la directora Banu Sivaci, pel·lícula turca que ve de la Berlinale; i la libanesa Heaven Without People, del director Lucien Bourjeily, Premi Especial del jurat en el festival de Dubai.

Així mateix, s’ha programat la comèdia Secret Ingredient, de Gjorce Stavreski coproducció macedoni-grega recentment escollida com a representant de Macedònia en els Oscars. El director italià Marco Tullio Giordana, autor de l’aclamada La millor joventut, presenta Nome di dona, sobre l’assetjament a les dones en l’entorn laboral. Mentre que l’alacantí Adán Aliaga, reconegut en nombrosos festivals internacionals, presenta la producció filmada a Tabarca, Fishbone, que explica la història d’una xef espanyola que viu a Nova York i que la mort del seu pare li obliga a tornar a la illa alacantina.

EL JURAT DE LA SECCIÓ OFICIAL

El jurat de la 33 edició de Mostra de València té un caràcter eminentment professional, mediterrani i igualitari. «El jurat ha sigut seleccionat per la representativitat dels diversos eixos de la indústria cinematogràfica, així com per la seua trajectòria en diferents festivals», ha explicat el director de programació de la Mostra, Eduardo Guillot.

Està presidit per la productora, directora i actriu libanesa Granota Salem, el primer treball de ficció de la qual The Road, va guanyar el premi FIPRESCI del Festival Internacional de Cinema de Moscou 2015. A més, compta amb la presència de l’actriu francesa Sabrina Seyvecou, que es va donar a conéixer en Choses secrète, de Jean-Claude Brisseau i ha participat també en Fora de la llei, La fille et li fleuve o Li Daim, de Quentin Dupieux; el periodista italià i crític de cinema Marque Lombardi, gran divulgador del cinema europeu a través de les pàgines d’Il Messagero; la directora i productora tunisiana Khedija Lemkecher, fundadora de la companyia audiovisual que va produir la primera pel·lícula rodada just després de la revolució a Tunísia, Bab El Fella; i la sonidista espanyola Amanda la Vilavella, que ha col·laborat amb directors com Isaki Lacuesta, José Luis Guerín, Oliver Laxe, entre d’altres.

Quant a la Secció Informativa, reflectix el present del cinema fet en el Mediterrani: totes les projeccions són estrenes a la Comunitat Valenciana, i algunes d’elles estrenes a Espanya. Entre les deu pel·lícules que componen esta secció es podrà veure: Un dia més amb vida, de Raúl de la Font i Damian Nenow; Cafarnaúm, de la directora Nadine Labaki; Amerika Square, de Yannis Sakaridis; Mon tissu préféré, de la directora Gaya Jiji; L’equilibri, de Vincenzo Marra; Comme des garçons, de Julien Hallard; The marriage, de Blerta Zeqiri; Until the End of Estafe, de Yasmine Chouikh; Sad Hill Unearthed, de Guillermo d’Oliveira; i La noche de 12 anys, d’Álvaro Brechner.