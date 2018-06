450 persones es donen cita en el Sopar dels Majors a Picassent

Connect on Linked in

Les instal·lacions de la piscina del Poliesportiu municipal acullen la celebració del sopar dels Majors, una activitat que dona per finalitzat el mes dedicat a este col·lectiu

Les darreries del mes de juny ens porten la final de cada curs. Un curs, el dels majors, que tanca les seues activitats, Memòria, informàtica, anglés i valencià amb una participació més que excel·lent. I és que, a Picassent, podem dir que tenim unes persones majors molt actives i que compleixen, fil per randa, el programa d’Envelliment Actiu que porta a terme la Regidoria dels Majors.

El regidor de l’àrea, Carles Silla, ha valorat molt positivament este curs, que conclou amb noves propostes de cara al curs vinent,

«A partir del pròxim mes de setembre, anem a posar en marxa el programa Cuidar-se és la clau, activa’t amb l’objectiu de fomentar hàbits i estils de vida saludables entre la gent major».

Anit, l’última cita d’este curs va comptar amb més de 400 persones a les instal·lacions de la piscina d’estiu del Poliesportiu per compartir una vetlada i un sopar, on l’alcaldessa, Conxa Garcia, va voler agrair públicament la gran participació i la bona acollida que tenen totes les activitats programades per part de l’Ajuntament així com també va manifestar que «Des de l’Ajuntament és el nostre propòsit continuar treballant per donar suport, amb els serveis i les atencions necessàries, els majors del municipi, així com també escoltar també les seues propostes i suggeriments».