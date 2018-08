6 municipis gaudiran de nous centres socials gràcies a una inversió bianual d’11 milions d’euros de la Diputació

Print This Post

La Diputació de València avança en els tràmits del projecte de construcció de sis centres socials

Els municipis d’Ademús, Agullent, Aras de los Olmos, la Font de la Figuera, Meliana i Mislata albergaran aquests nous Centres de Dia i d’atenció a persones majors

La Diputació de València invertirà 11.019.428 euros durant els exercicis 2018 i 2019 amb el propòsit de construir sis nous centres socials comarcals de titularitat pública a les localitats d’Ademús, Agullent, Aras de los Olmos, la Font de la Figuera, Meliana i Mislata. Es tracta d’un projecte de col·laboració en matèria d’infraestructures socials entre la Diputació de València, la Generalitat i els ajuntaments.

En la passada reunió de treball celebrada en el mes de febrer amb la vicepresidenta Maria Josep Amigó, la secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Helena Ferrando, els directors generals Mercè Martínez i Antonio Raya i els alcaldes i responsables municipals, es van establir les bases per a la construcció dels sis centres de dia.

Maria Josep Amigó es va mostrar especialment satisfeta del transcurs d’aquestes reunions, «perquè s’ha pogut comprovar una actitud propositiva per part dels alcaldes, els quals estan treballant per posar en marxa aquestes infraestructures que responen a una clara demanda ciutadana».

Així mateix, Amigó considera la materialització d’aquest projecte com a «modèlic» pel que respecta «a la col·laboració interinstitucional: l’Ajuntament aporta el sòl o els edificis municipals a rehabilitar; la Conselleria estableix les prioritats a partir de criteris objectius i s’encarrega de cobrir les despeses derivades del funcionament dels centres; mentre que la Diputació finança la seua construcció».

Nou Centre de Dia i un taller ocupacional a Ademús

Al municipi d’Ademús es crearan de 35 a 40 places al nou Centre de Dia i un taller ocupacional per a usuaris amb diversitat funcional gràcies a la rehabilitació de dos edificis de titularitat municipal que durant anys han estat seu del CEIP Nuestra Señora del Rosario d’Ademús i que compten amb una dotació pressupostària per part de la Diputació de 816.441 euros al llarg dels exercicis 2018 i 2019.

L’alcalde d’Ademús, Ángel Andrés González, va assegurar que aquestes dues infraestructures socials «incrementaran les possibilitats d’atenció de les persones majors i persones amb diversitat funcional no només d’Ademús, sinó de la comarca en el seu conjunt». Uns centres amb els quals «esperem reduir la llista d’espera de persones que requereixen aquest tipus d’atenció».

Centre de Dia de proximitat per als veïns i veïnes d’Agullent

Amb una dotació pressupostària de 600.615 euros al llarg dels exercicis 2018 i 2019, la construcció d’un Centre de Dia per a persones majors en Agullent farà possible l’oferta de 25 noves places. El projecte es durà a terme sobre els terrenys del Patronat, al mateix nucli urbà, adquirits recentment pel consistori d’Agullent a la parròquia de Sant Bertomeu.

L’alcalde d’Agullent, Jesús Pla, va assegurar que fins ara «les persones majors del municipi es veien obligades a abandonar la seua localitat i el seu entorn més proper per poder ser atesos convenientment». Amb el nou Centre de Dia «aconseguirem que els nostres majors, com també la resta de persones de la Vall d’Albaida, siguen ateses sense haver de desplaçar-se a altres localitats, i fer-ho plenament integrades en el municipi», va subratllar.

Nou Centre Social Multifuncional per a Aras de los Olmos

Amb una dotació pressupostària de 117.143 euros al llarg dels exercicis 2018 i 2019, Aras de los Olmos començarà la rehabilitació d’un edifici multiusos de titularitat municipal que albergarà un centre social multifuncional per a persones majors de 65 anys que viuen soles. Juntament amb el centre social multifuncional, en la planta superior està previst habilitar un alberg.

L’alcalde d’Aras de los Olmos, Rafael Giménez, va afirmar que es tracta «d’un projecte molt important» per al municipi i la comarca de La Serrania, ja que les localitats de l’interior «comptem amb una població molt envellida que necessita ajuda i atenció en aquest moment de la seua vida». Unes necessitats «que només es poden proporcionar amb garanties i professionalitat en centres d’aquestes característiques».

Centre de Dia amb gran jardí per als majors de La Font de la Figuera

El Centre de Dia del municipi, que compta amb una dotació pressupostària de 1.322.856 euros al llarg dels exercicis 2018 i 2019, s’allotjarà en un terreny de 1.013 metres quadrats de titularitat municipal i oferirà 40 places. A més, junt amb aquest primer terreny el consistori disposa d’un segon solar de 900 metres quadrats que s’habilitarà com a jardí, el que permetrà gaudir d’un important paisatge natural.

L’alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Munyoz, va assegurar que fer realitat aquest projecte «constitueix una alegria enorme per al municipi i per la comarca de la Costera en el seu conjunt». Així mateix, Munyoz va incidir en què des de les entitats locals «no ens podem permetre que la gent més major se’n vaja a viure a altres llocs perquè tenen una mancança de serveis socials».

Vocació comarcal del nou Centre de Dia de Meliana

El nou Centre de Dia per a persones majors de Meliana naix amb una clara vocació comarcal, oferint entre 60 i 100 places amb el propòsit de donar resposta als municipis dels voltants. El nou centre s’ubicarà a l’eixida de l’antiga carretera direcció a Barcelona, comptarà amb dotació pressupostària de 3.706.437 euros al llarg dels exercicis 2018 i 2019 i s’habilitarà un carril bici per a facilitar les comunicacions.

L’alcalde de Meliana, Josep Riera, va assegurar que es tracta d’un projecte «molt sol·licitat des de fa temps, sobretot pel col·lectiu de gent gran». «Hem buscat un espai que gaudeix d’una certa centralitat, no només respecte de Meliana, sinó també per a la resta de municipis confrontants. La finalitat és intentar que la gent gran puga portar la seua vida amb normalitat, en l’entorn més pròxim i mantenint les amistats i rutines».

Mislata gaudirà d’una Residència de 3a edat i d’un Centre de Dia

Amb la rehabilitació de l’antic Hospital Militar mitjançant d’una dotació pressupostària de 4.395.938 euros al llarg dels exercicis 2018 i 2019, els veïns i veïnes de Mislata gaudiran d’una residència de tercera edat dotada amb 40 places i un Centre de Dia habilitat per a 60 persones.

L’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, va confirmar que amb l’execució d’aquest projecte «s’atén una reivindicació ciutadana de més de quatre dècades», la qual permetrà «prestar una atenció digna i de qualitat als nostres majors».

17 milions en total

En matèria d’infraestructures socials, als11.019.428 euros que la Diputació de València invertirà durant els exercicis 2018 i 2019 cal sumar els 5.589.725 euros invertits en 2017, que permetran la creació de més de 500 noves places públiques en centres socials d’abast comarcal, distribuïts territorialment per 10 comarques diferents de la demarcació de València.

Aquest és el cas del projecte per a la construcció del Centre de Dia de malalts mentals i el Centre d’Integració i Rehabilitació (CRIS) de Carcaixent; la residència per a persones amb diversitat funcional intel·lectual de Paterna; el projecte de residència per a persones amb diversitat funcional intel·lectual i Centre de Dia de Sueca; i el Centre de Recepció de Menors de Llíria.