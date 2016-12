Augmenta el marge de benefici dels intermediaris a costa de percebre menys els llauradors i pagar més els consumidors

LA UNIÓ de Llauradors posa en evidència la ineficàcia de la Llei de la

Cadena Alimentària

Transcorreguts tres anys des de l’entrada en vigor de la Llei, no s’observen avanços destacables el seu objectiu d’equilibrar la cadena

30 de desembre de 2016.– LA UNIÓ de Llauradors manifesta la inutilitat de la Llei de la Cadena Alimentària que, lluny de complir amb els objectius d’un millor repartiment dels beneficis per a totes les baules de la cadena agroalimentària, ha aconseguit un efecte contrari en pujar el preu que paga el consumidor i baixar el percebut pel productor en origen.

LA UNIÓ, i la resta d’organitzacions que componen la Unión de Uniones, ha presentat als grups parlamentaris un informe detallat en el qual s’ha vist reflectida la ineficàcia de la Llei de la Cadena Alimentària. Al llarg d’aquest document es presenten les diferències existents entre els preus en origen i al consumidor de diferents aliments que componen el 57% de la cistella de la compra.

La Llei, aprovada en 2013, tenia per objectiu “millorar el funcionament i la vertebració de la cadena alimentària, en benefici tant dels consumidors com dels operadors que intervenen en la mateixa, garantint alhora una distribució sostenible del valor afegit, al llarg dels sectors que la integren.” No obstant això, l’estudi realitzat per les organitzacions de la Unión de Uniones revela que les diferències, durant els anys 2014 i 2015, no s’han reduït i en alguns productes s’han incrementat a més d’una manera molt evident en alguns casos.

Sense tenir en compte els preus pagats als productors, que han baixat en vegetals en el seu conjunt un 3,2% i en producció animal un 4,6%, els preus als consumidors van continuar un altre any més pujant. En concret els preus dels aliments en el seu conjunt han pujat un 1,3% més entre setembre de 2015 i setembre de 2016. Per aquest motiu els consumidors han disminuït el seu consum un 0,3% i han gastat un 1% més pels aliments.

Es confirmen així les dades que LA UNIÓ ve denunciant fa temps en relació a la falta d’eficàcia de la Llei de la Cadena Alimentària i l’augment del marge de benefici dels intermediaris, és a dir de les baules que hi ha entre llauradors i ramaders i consumidors

L’organització posa en evidència que l’IPC dels aliments ha augmentat el doble que l’IPC General i els possibles descensos de preus a consumidors en determinats productes, s’han repercutit amb caràcter general sobre el productor, no sobre el marge de la resta de la cadena.

“Transcorreguts pràcticament tres anys des de l’entrada en vigor de la Llei, no s’observen avanços destacables en el seu objectiu d’equilibrar la cadena alimentària, sinó, més aviat, tot el contrari”, afirmen des de l’organització. “Malgrat els grans avantatges que van vendre en el seu moment amb la seua aprovació, es demostra que la distribució i la indústria han augmentat els seus marges a costa dels preus baixos a productors i preus alts a consumidors”, apunten.

LA UNIÓ, qui ja advertira de la importància d’establir una definició de posició de domini si es volia complir amb els objectius d’aquesta llei, demana un major compromís per part de l’Administració amb la finalitat d’aconseguir la seua eficàcia i que no es quede en paper mullat.