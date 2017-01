Més hores d’estudi en la Biblioteca Pública d’Almussafes

El consistori d’Almussafes amplia l’horari de la sala d’estudi de la instal·lació municipal

La iniciativa es manté del 9 al 27 d’este mes de gener

Almussafes, a 2 de gener del 2017. La Biblioteca Pública d’Almussafes inaugura l’any 2017 amb un horari especial de la seua sala d’estudi. Per sext any consecutiu, la seu bibliogràfica d’Almussafes brinda al col·lectiu d’estudiants un increment de més d’un centenar d’hores quant a l’obertura de l’espai destinat a l’estudi i preparació de la primera convocatòria dels exàmens del curs educatiu 2016-2017. Dilluns que ve dia 9 s’inaugura la iniciativa, que es mantindrà fins al divendres 27 i que s’aplica de dilluns a dissabtes.

Un any més, la Biblioteca Pública d’Almussafes triplicarà el nombre de jóvens que fan ús del servici de la seua aula d’estudi durant el mes de gener. La causa és l’ampliació de l’horari d’obertura de la dependència amb motiu de la preparació de la primera convocatòria d’exàmens dels universitaris. “Amb l’augment del servici, donem resposta a les necessitats nostres estudiants, assegurant que puguen disposar d’un espai adequat per a la preparació de les diferents convocatòries oficials d’exàmens i per això no dubtem a adaptar variacions en l’horari d’obertura de la dependència en èpoques concretes”, destaca la regidor de Cultura, Teresa Iborra. Precisament per això, per a esta primera convocatòria d’exàmens s’ha ampliat la franja horària des de dilluns que ve dia 9 i fins al divendres 27.

Els estudiants podran preparar les seues proves en la biblioteca pública de dilluns a dissabte, entre les 9 i les 14 hores i, ja en horari vespertí, de 16 a 22 hores. Amb això, l’horari fix d’obertura de la dependència de titularitat municipal s’amplia en més d’un centenar d’hores durant les 19 jornades de duració de la nova oferta.

Com en les anteriors edicions, els servicis habituals del centre bibliogràfic, com el préstec, la devolució, la consulta en sala o la connexió a Internet, entre altres, romandran oberts en la seua franja horària habitual.

Des de la seua inauguració al febrer del 2011, la sala d’estudi de la Biblioteca Pública d’Almussafes acull diàriament una gran afluència d’estudiants que cursen principalment educació secundària, batxillerat o alguna especialitat universitària. L’amplitud de la dependència destinada a l’estudi, amb una superfície de 103 metres quadrats, i la seua ubicació en la segona planta de l’edifici que assegura la tan desitjada tranquil·litat són dos factors claus per a l’èxit d’una sala que, en períodes d’exàmens, multiplica per tres la seua afluència.