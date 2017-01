La Biblioteca Pública d’Almussafes reprén l’activitat del Club de Lectura després de les festes nadalenques

Les inscripcions per a estes reunions mensuals, on participen diverses desenes d’aficionats per a debatre les obres triades, continuen obertes

El 12 de gener tindrà lloc la pròxima sessió amb el col·loqui sobre “Rojo y negro”, novel·la psicològica de l’escriptor francés Stendhal

Almussafes, a 3 de gener del 2017. El Club de Lectura de la Biblioteca Pública d’Almussafes reprendrà la seua activitat habitual després de la parada nadalenca amb l’obra de Stendhal, “Rojo y negro”, en la pròxima sessió programada per al 12 de gener. Es tracta d’una activitat que celebra els seus tres anys de vida en el municipi i les inscripcions per a la qual continuen obertes a tots els veïns amants dels llibres. Estes tertúlies literàries tenen una periodicitat mensual i compten, algunes vegades, amb la visita dels autors triats. El centre presta als lectors els títols comentats en cada col·loqui de forma gratuïta per a motivar els ciutadans interessats a compartir opinions i punts de vista sobre les diferents històries.

El Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes es tornarà a reunir, després de les festes nadalenques, el pròxim 12 de gener per a comentar la novel·la psicològica de l’autor francés Stendhal, “Rojo y negro”. S’obrin d’esta manera les noves sessions establides per a l’any 2017, que comptaran, com és habitual, amb la visita d’alguns escriptors i l’entrega gratuïta dels exemplars triats a tots els participants per a la seua lectura i posterior debat. Estes xarrades mensuals comencen a les 20 hores de la vesprada dels dies fixats i estan obertes a tots els veïns que vullguen participar. A més, la biblioteca cedix en servici de préstec gratuït els llibres que protagonitzen cada una d’estes tertúlies literàries.

Els lectors d’Almussafes viuran la primera gran aventura del 2017 de la mà del clàssic de Stendhal, “Rojo y negro”, que narra les ambicions d’un jove que pretén ascendir de classe social. Esta novel·la està considerada com una de les millors obres de la literatura francesa i ha exercit una gran influència en molts autors, entre els que es troba Lleó Tolstoi. Les següents propostes seran “El atelier de los deseos”, novel·la d’Agnès Martin-Lugand, que es debatrà el 26 de gener, i “La ignomínia de l’oblit”, de Ximo Vidal i Carles Senso, el 23 de febrer.

“La lectura és una de les activitats més importants i, al mateix temps útils, que les persones realitzen al llarg de la seua vida”, conta la regidora de Cultura, Teresa Iborra. “Poder conéixer els autors dels llibres que els participants debaten enriquix i aporta nous punts de vista sobre les seues obres i experiències”, explica.

Al llarg de les sessions pensades per al 2016, els almussafenys amants de la lectura han pogut disfrutar d’una gran varietat de títols que destaquen entre els millors clàssics de la literatura universal, valenciana i espanyola, com és el cas de “Blade Runner”, “La metamorfosi”, “El sueño del Samurai” o “Jaume I, amic i amat”.