La Diputació visibilitza el futbol femení per acabar amb la discriminació en l’esport de masses

Marta és professional, igual que les seues companyes del València CF i del Llevant UD, però a diferència dels seus homòlegs masculins, és conscient que ha de llaurar-se un futur per a sobreviure. Ho explica la també valencianista Georgina Carreras, que en el temps lliure que li deixa el futbol és fisio a domicili i monitora de menjador: “Hem de lluitar en el dia a dia molt més que un home, no solament en el tema esportiu sinó en l’àmbit del treball”. I la seua companya Marta quantifica eixe esforç extraordinari: “Una dona ha de lluitar un 200% més per a complir el mateix objectiu que un home”. El missatge d’ambdues jugadores ho arreplega el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez: “És evident que hi ha una discriminació en l’esport femení i que les institucions valencianes no podem ser alienes a eixa realitat”. La Diputació, a través de l’Àrea d’Igualtat que dirigeix la diputada Isabel García, ha engegat diferents línies d’actuació per a treballar en la cerca de la Igualtat efectiva sobre la qual el president basa la seua acció de govern. “La nostra responsabilitat és visibilitzar el futbol femení i que aquestes xiques tinguen ajudes a l’altura de les que tenen els equips masculins”, assenyala Isabel García, la gestió dels quals al capdavant de l’àrea d’Esports se centra en el foment i promoció de l’esport base, participatiu i femení. La Corporació provincial no solament presta ajudes a clubs i esportistes, tant de base com d’elit; també és patró de la Fundació Levante UD i ha col·laborat amb els dos principals equips de futbol de la ciutat en diferents campanyes de sensibilització social contra la violència de gènere. Una lluita real que cerca que les dones que practiquen esport no senten eixa ràbia a la qual fa al·lusió la jugadora del Llevant UD Clara Marín: “Fem el mateix que els homes, però no se’ns reconeix. La diferència la marca la societat”. El cas de la seua companya Sonia Prim reflecteix la realitat de moltes dones que estan en l’elit del futbol femení. Als seus 32 anys, segueix en actiu “perquè gaudisc entrenant i em fa feliç”, encara que té clar que “quan acabe aquesta temporada m’hauré de cercar els fesols per a poder viure”. Afortunadament, alguna cosa està canviant, com demostra la presència de 8.000 persones en l’estadi Ciutat de València en el derbi disputat recentment entre els dos equips de la capital. La mitjana d’assistència a un partit de futbol femení és de 300 persones.

Si hi ha algú que ha viscut en primera persona la desigualtat de gènere són les dones que practiquen esports tradicionalment practicats per homes, cas del futbol. “En alguns camps ens han manat a fregar i a cuidar als xiquets, entre altres comentaris masclistes, però ací seguim perquè ens apassiona el futbol”. Són paraules de Marta Peiró, jugadora del València CF.

Marta és professional, igual que les seues companyes del València CF i del Llevant UD, però a diferència dels seus homòlegs masculins, és conscient que ha de llaurar-se un futur per a sobreviure. Ho explica la també valencianista Georgina Carreras, que en el temps lliure que li deixa el futbol és fisio a domicili i monitora de menjador: “Hem de lluitar en el dia a dia molt més que un home, no solament en el tema esportiu sinó en l’àmbit del treball”. I la seua companya Marta quantifica eixe esforç extraordinari: “Una dona ha de lluitar un 200% més per a complir el mateix objectiu que un home”.

El missatge d’ambdues jugadores ho arreplega el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez: “És evident que hi ha una discriminació en l’esport femení i que les institucions valencianes no podem ser alienes a eixa realitat”. La Diputació, a través de l’Àrea d’Igualtat que dirigeix la diputada Isabel García, ha engegat diferents línies d’actuació per a treballar en la cerca de la Igualtat efectiva sobre la qual el president basa la seua acció de govern.

“La nostra responsabilitat és visibilitzar el futbol femení i que aquestes xiques tinguen ajudes a l’altura de les que tenen els equips masculins”, assenyala Isabel García, la gestió dels quals al capdavant de l’àrea d’Esports se centra en el foment i promoció de l’esport base, participatiu i femení.

La Corporació provincial no solament presta ajudes a clubs i esportistes, tant de base com d’elit; també és patró de la Fundació Levante UD i ha col·laborat amb els dos principals equips de futbol de la ciutat en diferents campanyes de sensibilització social contra la violència de gènere. Una lluita real que cerca que les dones que practiquen esport no senten eixa ràbia a la qual fa al·lusió la jugadora del Llevant UD Clara Marín: “Fem el mateix que els homes, però no se’ns reconeix. La diferència la marca la societat”.

El cas de la seua companya Sonia Prim reflecteix la realitat de moltes dones que estan en l’elit del futbol femení. Als seus 32 anys, segueix en actiu “perquè gaudisc entrenant i em fa feliç”, encara que té clar que “quan acabe aquesta temporada m’hauré de cercar els fesols per a poder viure”. Afortunadament, alguna cosa està canviant, com demostra la presència de 8.000 persones en l’estadi Ciutat de València en el derbi disputat recentment entre els dos equips de la capital. La mitjana d’assistència a un partit de futbol femení és de 300 persones.