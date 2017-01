L’Ajuntament d’Almussafes habilita un assortidor d’aigua d’ús agrícola

El consistori municipal invertix 3.000 euros en la posada en funcionament d’este servici de càrrega dels tancs de polvoritzar

Almussafes, a 17 de gener del 2017. Els agricultors d’Almussafes ja tenen al seu abast un nou servici per a les seues labors agrícoles. A petició del propi col•lectiu, el Consell Agrari Municipal, que presidix el regidor, Faustino Manzano, va acordar la instal•lació per part de l’executiu d’una caseta per a la càrrega dels atomitzadors que s’utilitzen per a la polvorització dels camps, junt amb l’edificació de reg existent en el parc Rural de la població. Els treballs, el pressupost dels quals ha ascendit a 3.000 euros, es van completar el passat mes de desembre.

Després de la iniciativa de creació d’un nou espai destinat a la càrrega dels tancs de polvoritzar, els agricultors d’Almussafes disposen en l’actualitat de dos punts de connexió, ja que fins a la data l’únic habilitat i propietat de la Cooperativa Agrícola està emplaçat en el parc industrial Juan Carlos I.

L’objectiu de l’executiu passa per estudiar la distribució de noves casetes en altres partides del terme municipal, després de valorar el funcionament de la recentment construïda en el parc Rural de la població i que es nodreix de l’aigua de la Sèquia del Romaní zona Chapó. “La ronda de circumval•lació Est pareix la millor localització, atés que per la mateixa transiten molts vehicles de caràcter agrícola”, avancen fonts municipals.

L’Ajuntament ha decidit cedir la gestió d’este equipament a la pròpia Cooperativa. “De fet, per al seu funcionament és requisit imprescindible la col•locació de la fitxa que tenen en propietat tots els agricultors locals amb carnet en actiu”, explica l’edil d’Agricultura i president del Consell Agrari Municipal.

El Consell Agrari Municipal d’Almussafes és un òrgan consultiu, d’assessorament i de participació en relació amb les competències de naturalesa agrària d’este Ajuntament. Precisament en el celebrat el passat 19 de desembre, es va informar de la iniciativa, sufragada amb càrrec a les arques municipals i per un import de 3.000 euros.