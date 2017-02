LA UNIÓ de Llauradors demana aplicar un protocol d’eradicació contra la Xylella a Balears i donar indemnitzacions a les explotacions afectades

3 de febrer de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors sol·licita un protocol d’eradicació al Ministeri d’Agricultura i no de contenció per a evitar que el bacteri Xylella Fastidiosa traspasse les fronteres de les illes Balears, primer lloc de l’Estat espanyol on s’ha detectat.

La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient de Balears va publicar ahir l’Ordre per la qual declara tot el seu territori, i especialment l’illa de Mallorca, com a afectat per la plaga de la Xylella Fastidiosa després de detectar-se almenys 100 casos en oliveres, ametlers o ullastres, entre altres espècies.

La normativa fixa unes mesures fitosanitàries com la prohibició total de traure material vegetal, almenys durant un any, per a evitar la propagació a altres zones. També contempla un protocol de contenció, i no d’eradicació, per a eliminar les plantes infectades, encara que està pendent del vistiplau de Brussel·les per a engegar-ho. En aquest sentit és on LA UNIÓ reclama que es faça un protocol d’eradicació com va passar a Itàlia per a destruir tots els arbres i arbustos susceptibles de ser infectats per la Xylella en un radi de 100 metres a la redona de qualsevol positiu i en el país transalpí s’establia també una zona tap de 10 quilòmetres.

Per a compensar als afectats per aquestes mesures d’eradicació LA UNIÓ proposa a les autoritats comunitàries i espanyoles que establisquen una línia d’indemnitzacions per als afectats perquè és impossible que els fons per a destinar mitjans tècnics i humans puguen eixir del Govern de Balears, quan a més es tracta d’un seriós problema d’Estat.

El bacteri Xylella fastidiosa afecta a l’olivera, a la vinya, així com als fruiters, entre ells els cítrics, i a nombroses plantes ornamentals en diferents països i va ser detectada en primer lloc pel que es refereix a la Unió Europea a Itàlia en 2013 on ja ha causat la mort de milers d’oliveres en el sud; després es va expandir a França en 2015 amb dos brots a Còrsega i la Costa Blava. Recentment es va detectar també a Alemanya. Fins a la seua aparició en Balears el passat any no havia sigut detectada en l’Estat espanyol.

La Xylella Fastidiosa és un bacteri amb gran potencial de dany econòmic per als cultius mediterranis. Es dispersa mitjançant vectors (insectes xucladors) i ataca a diverses plantes de gran viabilitat econòmica, com la vinya, l’olivera, l’ametler, la prunera, el bresquiller i els cítrics, sense que existisquen actualment mètodes eficaços de curació. Per aquest motiu, a Itàlia i França solament s’ha pogut actuar eradicant i cremant les plantes contaminades i prohibint la circulació de plantes de les zones afectades.

LA UNIÓ ve reclamant des de fa temps diverses mesures sobre aquest assumpte, entre elles un major control i inspecció en els vivers i una major dotació econòmica en els programes de sanitat vegetal inclosos en els pressupostos de les diverses Administracions Públiques. “L’aparició d’un bacteri com la Xylella o la que provoca el Citrus Greening o el fong de la Taca Negra en el nostre territori podria ser letal per a la nostra agricultura i per això cal adoptar totes les mesures possibles de prevenció i control”, asseguren fonts d’aquesta organització professional agrària.