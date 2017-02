La Falla Plaça Cervantes de Sueca presenta el seu llibret faller “L’indult del foc”

Sueca, 07/02/2017.La Falla Plaça Cervantes de Sueca va presentar el passat divendres el seu llibret faller, a un entorn idoni, en el Museu Faller de la localitat, ubicat al Casal Multiusos.

A l’acte van participar el regidor de Cultura, Vicent Baldoví; l’editora de l’Editorial Reclam, la suecana Laura Granell, qui ha estat l’encarregada del disseny del llibret i el president de la comissió, Josep Fuster; a més d’un gran nombre de fallers i falleres, i col·laboradors que han fet possible la realització del volum. També hi assistiren l’alcaldessa, Raquel Tamarit; el regidor de Festes, Pau Roselló; i altres representants de la corporació municipal com la regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho; el regidor d’Urbanisme, Julio Serra i el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Giménez.

Es tracta del primer any que presenten el seu llibret “L’indult del foc”, un llibret que porta per portada un disseny de Sergio Ruiz i on l’eix principal, com bé s’assenyala al títol, és el foc, un dels elements més característics de la festa fallera. El llibret ha estat coordinat per Amparo Vendrell qui, a més de fallera, és la iaia dels representants infantils de l’actual exercici.

A “L’indult del foc” trobem textos de diversa índole, de gèneres variats, com ara contes, poemes o articles, a càrrec de més de vint col·laboradors diferents de prestigi en el món de les Falles com Joan Castelló, membre de l’Associació d’Estudis Fallers (ADEF) i autor del llibre “Pasqual Carrasquer: creador de falles”; Alba Fluixà, gestora cultural i artista; Josep Antoni Fluixà director de la Fundació Bromera i també d’altres col·laboradors locals, reconeguts entre el col·lectiu faller de Sueca, entre molts d’altres.

La coordinadora del llibret va estar l’encarregada de conduir l’acte. Vendrell va voler agrair l’assistència de tots els presents i va traslladar el mèrit a tots i cadascun dels col·laboradors que ha fet possible la publicació fallera.

Per la seua part, Vicent Baldoví, regidor de Cultura va destacar “la important tasca i el treball d’investigació que hi ha darrere d’un llibret faller com este”, a més, va continuar “les Falles amb este tipus de treball ajudeu a mantenir la cultura viva alhora que deixeu un important testimoni de la història de la nostra festa”.