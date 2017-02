Diputació i Ajuntament afermen la col·laboració en la promoció turística i l’oferta gastronòmica, esportiva i cultural

Pilar Moncho i Sandra Gómez han destacat els beneficis del primer any de treball conjunt per a l’ampliació de l’oferta turística valenciana amb major eficàcia i competitivitat

Tal com han destacat la gastronomia, la cultura i l’esport, així com el reforç de la promoció conjunta centraran la gestió turística d’ambdues institucions en el present exercici, amb noves accions i productes, que comptaran amb una inversió global de 300.000 euros.

A la trobada amb mitjans de comunicació també han assistit el gerent de València Turisme, Pau Pérez i el director gerent de la Fundació Turisme València, Antoni Bernabé.

Treball col·laboratiu i competitivitat turística

Ambdues responsables han fet balanç del primer any de treball col·laboratiu. En paraules de Pilar Moncho, “és molt gratificant comprovar que som capaços d’optimitzar els diners públics de manera eficient per a oferir a la societat propostes turístiques de qualitat, competitives, al nivell d’altres destinacions europees, valorades molt positivament tant pel turista particular com pel sector empresarial”.

Per la seua banda, Sandra Gómez ha destacat que “la col·laboració entre ambdues institucions, conjuntament amb la positiva conjuntura, ens permet ser optimistes en les previsions per a 2017 i apostar per un sector turístic competitiu i en creixement, que genera benefici econòmic i benestar per a les empreses i els ciutadans”.

A més, la màxima responsable de l’Àrea de Turisme de la Diputació de València, ha assenyalat que “estem aconseguint que els turistes de València amplien la seua estada amb visites a les comarques on s’observa un increment de nous productes turístics a partir dels excel·lents recursos locals”.

Promoció conjunta i consolidació de la connectivitat

Al llarg de 2017, ambdues institucions van a desenvolupar accions de co-màrqueting amb diferents turoperadors espanyols, impulsar la difusió i promoció, tant de la ciutat de València com de la província, en els canals online, així com reforçar l’activitat promocional a través de les diferents agències internacionals en els diferents mercats.

Així mateix, donat l’increment del turisme internacional registrat, estan previstes diferents iniciatives de promoció a Moscou, Ámsterdam, Hamburg i Glasgow/Birmingham. Pel que fa a promoció nacional, es desenvoluparan conjuntament a Sevilla i Barcelona, així com altres mercats en els quals es puguen generar sinèrgies.

Entre els reptes que ambdues institucions marquen per a 2017 es troba reforçar la connectivitat de València, tant en destinacions nacionals com internacionals. Així, la primera tinent alcalde de l’Ajuntament de València ha comentat que “la consolidació de l’important increment de connectivitat internacional que experimentem en 2016 i 2017 va a resultar fonamental per a aconseguir els objectius de creixement i millora de la rendibilitat del nou Pla Estratègic. Per açò, anem a continuar treballant conjuntament amb les companyies àrees i apostant per una promoció turística segmentada i per mercats”.

Un territori de cinema

Entre els productes de major èxit en 2016 destaca la incorporació del Patronat de Turisme de València al programa València Film Office, impulsat per Turismo Valencia, i que aposta per convertir el territori valencià en el millor plató cinematogràfic. Així mateix, s’ha col·laborat en l’engegada dels Day Tours per a donar a conéixer els municipis, l’ampliació de “València Cuina Oberta” a les comarques i la promoció conjunta en Fires nacionals i internacionals, oferint una destinació turística més divers i atractiu.

Els objectius per a 2017 passen per consolidar productes turístics competitius i propostes d’oci innovadores, que van més enllà de la ciutat de València, per a seguir millorant, desestacionalitzant i diversificant l’oferta valenciana. Per açò, a més de seguir apostant per la gastronomia i la promoció – de València i el seu entorn – com a destinació cinematogràfica, durant el primer quatrimestre de 2017 s’engegaran els nous programes de producte: esportiu i cultural.

Ambdues institucions han coincidit que incrementar l’oferta turística a través de propostes d’oci diverses, que incloguen tant a València com a la província, augmenta a l’atractiu de la destinació i pot ajudar a incrementar l’estada mitjana i la despesa per turista.