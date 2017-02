Les lleixes de les finestres del CEIP Almassaf d’Almussafes cauen

L’ Ajuntament, direcció i AMPA del centre exigixen a la Conselleria d’Educació una solució a la problemàtica, que posa en risc la seguretat de la comunitat educativa

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes ha iniciat hui divendres una campanya d’arreplega de firmes Almussafes, a 17 de febrer del 2017. Encara que el centre d’educació infantil i primària Almassaf va obrir les seues portes durant el curs educatiu 2000-2001, els problemes en l’edifici no s’han fet esperar. Segons la direcció de l’escola, les deficiències existents en les mallorquines d’alumini del quasi un centenar de finestres existents en la fatxada de la dependència educativa es van detectar fa un temps, encara que els verdaders problemes s’han manifestat des del passat mes d’octubre, data en què van caure les dos primeres lleixes dins del recinte escolar.

Des de l’ajuntament es va acordonar la zona afectada, per a protegir la seguretat d’alumnes i professors, i des de la direcció del centre es va remetre escrit a la Direcció Territorial de Centres de la Conselleria d’Educació. Després de mesos d’espera i sense revisió per part del Servici de Construccions de Conselleria, una nova lleixa de l’estructura metàl·lica de les finestres es va desprendre el passat dia 9 de febrer i la resta de les existents es troben en perill de patir el mateix destí.

Des de l’Ajuntament d’Almussafes s’han iniciat les gestions oportunes perquè la Generalitat Valenciana brinde una solució efectiva a esta deficiència en l’estructura de l’edifici, concretament en els para-sols de les finestres, que es considera d’urgència per a salvaguardar la seguretat de la comunitat educativa. De fet, el regidor d’Educació, Pau Bosch, i la regidora del CMFPA, Teresa Iborra, es van reunir divendres passat dia 10 amb el director general de Centres i Personal Docent, Joaquín Carrión, per a sol·licitar-li una resposta ràpida a la problemàtica existent. “Durant la trobada, el responsable autonòmic es va comprometre a traslladar de la petició a Infraestructures, entitat competent en la matèria”, destaca Pau Bosch.

A més, l’edil delegat d’Educació, junt amb la directora de l’Almassaf, Amparo Medina, i els responsables de l’AMPA continuaran treballant conjuntament per a obtindre finalment una resposta d’acord amb la petició. “Entenem que la mobilització de tots és necessària davant d’un fet que posa en greu risc la protecció dels 686 alumnes, 43 professors i 30 responsables del menjador escolar del present curs educatiu i per això no cessarem de contactar amb els responsables directes de la Generalitat Valenciana fins que esta qüestió està finalment solucionada”, explica el regidor

Des de la direcció de l’Almassaf es manifesta el malestar existent entre tota la comunitat educativa per la resposta donada fins a la data per part de la Conselleria. Amb data 27 d’octubre del 2016, es va remetre informe la Direcció Territorial de Centres de la Conselleria d’Educació en què s’informava fil per randa del problema detectat en les mallorquines d’alumini de les finestres. En concret es relatava la caiguda d’una lleixa d’una de les aules de la primera planta de l’edifici al pati del recinte i el fet que la Policia Local havia procedit a precintar la zona per a assegurar la protecció dels escolars.

Així mateix, en l’esmentada comunicació oficial s’incidia en el fet que feia unes setmanes s’havia després una altra lleixa de la planta baixa i que davant d’eixa complicació era necessària una revisió per part del Servici de Construccions de Conselleria. “Desconeixem en este moment si es tracta tan sols d’un problema de manteniment o si, al contrari, s’ha d’iniciar el procés de substitució de totes les contrafinestres exteriors que estan donant molts problemes seriosos per la falta de seguretat en la instal·lació”, afirma Amparo Medina. I afig “moltes de les lleixes ja no es poden moure, ja que el mecanisme director està fabricat de plàstic i es deteriora amb el sol”.

Este escrit, que anava acompanyat d’imatges de la fatxada de la dependència educativa i del detall de les finestres, va obtindre una resposta negativa del director territorial d’Educació, Santiago Estanyen, amb data 22 de novembre. En concret, manifestava que “considerant que el centre és de nova construcció, en estos moments no és possible la substitució de les finestres, i serà necessari que per part del centre es tinga especial atenció en l’obertura i tancament dels para-sols”. Lògicament la resposta brindada no era l’esperada i a este fet cal sumar la caiguda d’una nova lleixa d’alumini el passat 9 de febrer, a pesar que els tècnics de l’Ajuntament d’Almussafes havien procedit – després del primer episodi succeït – De totes les contrafinestres, i que no s’havia exercit cap moviment brusc sobre les mateixes.

Com a mesura de pressió, els pares i mares d’alumnes han començat hui véns dia 17, una campanya d’arreplega de firmes per a exigir la responsabilitat de l’administració autonòmica. En concret demanen “la visita de tècnics que donen solució al problema”.

El centre escolar Almassaf, inaugurat en el curs educatiu 2000-2001, compta amb una superfície total de 4.624 metres quadrats que alberguen nou unitats d’educació infantil, amb patis independents i un comú, i 18 de primària. A més, l’edifici està dotat d’un gimnàs de 200 m2, cuina i menjador per a 200 comensals, diverses sales d’usos múltiples, despatxos, pàrquing per al professorat, i pistes esportives ubicades en la part central de tota l’estructura.

La seua construcció es va realitzar durant un període de catorze mesos per part de l’empresa Jofiva, amb un pressupost de 569 milions de les antigues pessetes.