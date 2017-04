Kike Siscar, campió de la XIX Copa d’Espanya de Tenis en Cadira de Rodes celebrada a Almussafes

L’esportista murcià aconseguix véncer el jugador riojà Juanjo Rodríguez i obté el doblet al guanyar junt amb Iosu Villahoz en la final per parelles

Almussafes, a 26 d’abril del 2017. La localitat d’Almussafes es va convertir, el passat cap de setmana, en un espai de promoció i motivació de la pràctica esportiva entre el col·lectiu de persones amb discpacitat de la Comunitat i la resta del país. El Campionat d’Espanya en Cadira de Rodes disputat en les pistes de tenis del polígon industrial Juan Carlos I va concloure el diumenge amb el murcià Kike Siscar com a autèntic triomfador de la competició. Mentres que en el quadre principal Siscar es va imposar al seu rival, Juanjo Rodríguez, per 6-2 i 6-1, Kike també va obtindre el doblet acompanyat per Iosu Villahoz en la final de dobles.

Les quatre pistes de tenis de les instal·lacions esportives municipals, situades en el parc industrial d’Almussafes i inaugurades fa sis anys, es van convertir del divendres dia 21 fins al diumenge dia 23 en la seu del XIX Open de Tenis en Cadira de Rodes de la Comunitat Valenciana.

Tenistes espanyols procedents de diverses autonomies van lluitar per alçar-se amb el títol del torneig, una trobada consagrada en la que cada any es donen cita els millors esportistes d’esta especialitat a escala nacional. En esta edició van ser 15 jugadors, procedents d’Aragó, La Rioja, Múrcia, Andalusia, Catalunya, València i Euskadi, els que van mesurar les seues forces en els intensos partits fins que el diumenge, 23 d’abril, es van conéixer els guanyadors de les tres modalitats en lliça de la trobada. Amb un domini de la cadira total, el tenista murcià Kike Siscar va aconseguir la victòria en la categoria individual davant del seu oponent, el riojà Juanjo Rodríguez, per 6-2 i 6-1. Així mateix, Siscar va formar dupla guanyadora junt amb Iosu Villahoz en la final de dobles, on es van imposar a la parella composta per Jorge Iglesias i Francisco Triviño per 6-2 i 6-1.

En la consolació, Iosu Villahoz, natural de Santa Pola, també va fer doblet al véncer a Jorge Iglesias, una raqueta revelació que només porta mig any en competició.

“Volem agrair la implicació dels 15 valents participants d’esta denovena edició, els quals ens han fet sentir com una gran organització i una entitat de referència a nivell nacional”, va destacar el president de Club de Tenis d’Almussafes, Miguel Ribes. “Esta classe d’iniciatives requerixen de la cooperació de tots per a obtindre l’èxit”, va afegir.

En l’entrega de trofeus, a la que van assistir representants del Club de Tenis d’Almussafes (organitzador de l’esdeveniment), l’Ajuntament de la localitat, la Real Federació Espanyola de Tenis, la Federació Valenciana de Tenis, a més de jugadors, tècnics i seguidors, van estar presents el regidor del consistori municipal, Andrés López, i l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

Durant la cerimònia es va rendir un càlid homenatge al veterà valencià Pascual Plaza, que ara competix en la modalitat de raspall en cadira. Les autoritats van aprofitar l’ocasió per a felicitar als 15 inscrits per la seua trajectòria esportiva, el seu esforç i la seua implicació en un esdeveniment que, des de fa 19 anys, compta amb el patrocini de l’ajuntament a través de la regidoria d’Esports.