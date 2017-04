Pilar Moncho: “La sostenibilitat turística ha de ser mediambiental i també financera”

La vicepresidenta del Patronat i diputada de Turisme inaugura la I Jornada Comarcal de Sostenibilitat en Àrees Turístiques celebrada avui a Yátova

La vicepresidenta del Patronat de Turisme ha felicitat els organitzadors de la primera edició d’aquestes jornades que han comptat amb la col·laboració de València Turisme. “Som conscients i estem conscienciats de la prioritària necessitat de cuidar i respectar el medi ambient, no solament a propòsit de la celebració de l’Any internacional del Turisme Sostenible sinó sempre, és una màxima que inspira totes les nostres accions i marca la nostra gestió”.

Solidaritat territorial

La màxima responsable de l’Àrea de Turisme de la Diputació ha destacat que la sostenibilitat turística “ha de ser mediambiental, per descomptat, perquè el paisatge és el recurs per excel·lència que, a més, ha de convertir-se en producte turístic, però també ha de ser financera per a garantir la creació i la continuïtat de les empreses del sector turístic encarregades de canalitzar aqueix viatge del recurs al producte, amb el suport de les institucions públiques”.

En aquest sentit, Pilar Moncho ha reivindicat una col·laboració encara més estreta entre els sectors privat i públic. “La cooperació és necessària a tots els nivells i en tots els àmbits i ha d’anar acompanyada també d’accions territorialment solidàries, açò és, hem de treballar en clau comarcal, ser solidaris i oferir tot el que hi ha en el territori sense barreres ni fronteres locals”.

Èxit turístic

Sobre les excel·lents xifres d’ocupació turística registrades durant el recent període vacacional, Pilar Moncho ha assegurat que “auguren una magnífica campanya estival perquè Setmana Santa i Pasqua són un baròmetre precís. Les xifres van bé i aquestes bones dades han de motivar-nos per a seguir treballant en la mateixa línia, amb programes i accions que aporten més benestar als treballadors del sector i més sostenibilitat al territori”.

La I Jornada Comarcal de Sostenibilitat en Àrees Turístiques ha explicat també amb la intervenció del responsable de Gestió Turística del Patronat de Turisme, Evarist Caselles, representants d’accions turístiques de 12 municipis de la comarca així com el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, encarregat de la clausura.