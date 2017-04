L’alcalde d’Almussafes participa, junt amb el diputat de Projectes Europeus, en la presentació de la segona fase del programa de Gestió i Retenció del Talent de la Diputació

Durant l’acte, celebrat ahir dimecres dia 26 a València, es va destacar l’èxit de la iniciativa amb què l’ens autonòmic ha impulsat 222 projectes de jóvens

El consistori municipal fomenta, des de fa dos anys, el seu propi pla de retenció del talent amb la concessió de 27 beques a estudiants i universitaris

Almussafes, a 27 d’abril del 2017. Atés que Almussafes és la segona localitat que es va incorporar a la Xarxa de Municipis Provincials per la Retenció del Talent en 2016 i l’executiu local manté una aposta ferma per la promoció de l’ocupació juvenil i el potencial professional dels jóvens, el primer edil va participar de forma activa, ahir dimecres 26 d’abril, en l’acte de presentació i la posterior roda de premsa que va acollir la seu de la Diputació de València per a donar a conéixer la segona fase del programa destinat a gestionar i retindre el talent.

El diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes, va ser l’encarregat de donar a conéixer esta segona etapa d’una iniciativa que ja ha sigut premiada i reconeguda tant a nivell nacional com internacional per part de les administracions públiques.

El primer edil d’Almussafes, Toni González, va acompanyar ahir el diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes, en la cerimònia pública de presentació de la nova etapa que emprén el programa de Gestió i Retenció del Talent promogut per la corporació provincial. En la mateixa es van destacar els 222 projectes que s’han emprés en la primera fase del pla, desenrotllada al llarg de 2016, i dins d’àrees tan diverses com l’Administració Electrònica, la Transparència, el Turisme, la Igualtat, la Inclusió o la Joventut i l’Esport, entre altres.

El passat mes de setembre, l’Ajuntament d’Almussafes va fer un pas més en la seua aposta per l’ocupació jove al tancar un acord amb la Diputació per a recolzar i promocionar l’ocupació i l’empreniment juvenil i evitar, d’esta manera, la fuga de cervells i la desigualtat d’oportunitats laborals en la població. De la mà d’este pacte, Almussafes es va convertir en el segon poble adherit a la xarxa provincial de municipis per la retenció del talent, integrada per més de 20 localitats.

L’executiu local va destinar en 2016 una inversió de 150.000 euros a la lluita contra la desocupació entre este col·lectiu en forma de plans concrets com les ajudes a emprenedors, la Dipu et beca (pensada per a jóvens estudiants universitaris i de cicles formatius), les beques per a estudiants i postgraduats (que este curs han empleat quasi a una trentena de persones), i la Dipu t’eurobeca (que permetrà als llicenciats realitzar pràctiques a Europa), entre altres línies estratègiques.

En concret, Almussafes va crear l’any passat el seu propi programa de beques per a universitaris o jóvens amb estudis, una iniciativa que en este moment està a punt de completar la seua primera fase i que es consolida amb èxit. Per al present exercici pressupostari, l’executiu ha incorporat de nou una partida de 132.000 euros destinada al finançament del programa de beques professionals per a postgraduats i estudiants, assegurant així una nova oportunitat laboral durant 10 mesos a altres jóvens del municipi.

“Els nostres esforços estan dirigits als col·lectius amb més dificultats per a trobar una ocupació i volem aconseguir una situació igualitària amb la resta de la població”, va afirmar González. “És un deure comú posar en valor els coneixements de la joventut valenciana per a evitar que hagen d’anar-se a l’estranger a treballar. És molt important apostar per la retenció del talent jove tant des dels diferents governs com des de les empreses”.

Després de llançar l’any passat la primera fase del programa de Gestió i Retenció del Talent, des de la Diputació de València es va explicar en la trobada d’ahir una de les tres línies estratègiques d’actuació del programa, la modalitat dels postgraduats. Per mitjà de la mateixa, els consistoris poden dinamitzar els seus recursos per a respondre als reptes que els planteja l’entorn mentres s’introduïxen millores en l’àmbit municipal. A més, els postgraduats i els tècnics superiors de cicles formatius de grau superior poden aplicar de forma pràctica les seues destreses i adquirir experiència més enllà d’introduir-se en el mercat laboral.

L’objectiu d’eixa proposta és posar en valor els coneixements dels jóvens valencians per a evitar el seu exili i la fuga de cervells, que s’ha convertit en un assumpte de vital importància per als diferents agents que configuren la societat valenciana, i que ha motivat la reflexió en els governs locals i el Consell.

“Gràcies al suport de les entitats locals i les empreses, podem assegurar que la província de València és el major espai europeu de coworking”, va declarar Nofuentes. “Hem d’aconseguir que els jóvens es queden i posen els seus coneixements al servei de la ciutadania. L’exili no pot ser l’única eixida per al seu talent. Cal transferir el coneixement per a construir projectes”, va recordar.