Cullera revalida les seues sis banderes blaves i se situa tercera en el rànquing de la Comunitat

Salva Tortajada: «El mèrit és de tots i cadascun dels treballadors que posen la seua determinació per a tindre les millors platges d’Espanya»

CULLERA. 09-05-17. Cullera seguix presumint de les millors platges de la Comunitat València i d’Espanya. Hui s’ha donat a conéixer la concessió de les banderes blaves del 2017, el prestigiós distintiu que atorga la Fundació d’Educació Ambiental (FEE) i que en el cas del municipi riberenc ha recaigut en sis de les seues platges.

Concretament, es tracta de les del Dosser, el Far, Los Olivos, Cap Blanc, Racó i Sant Antoni. D’esta manera, el municipi revalida les sis banderes blaves que ha aconseguit al llarg dels últims anys i se situa com la tercera destinació de la Comunitat Valenciana pel que fa a estos reconeixements i la segona de la província tan sols per darrere d’Oriola i la ciutat de València.

El regidor delegat de Platges, Salva Tortajada, s’ha mostrat «molt satisfet» per la consolidació del liderat de Cullera. «Després dels temporals que han assotat el nostre litoral i tot el que hem patit este hivern açò és un autèntic impuls per a les nostres platges», ha afirmat l’edil.

Tortajada considera que el mèrit d’este reconeixement «és dels treballadors de l’ajuntament que posen tot la seua dedicació a mantindre en perfecte estat el nostre millor aparador turístic i ambiental i prestar els millors serveis». Així mateix, ha posat en relleu l’«esforç» del municipi que «cada vegada puja més el llistó del manteniment i l’atenció en les platges».

A més, l’edil considera que Cullera consolida la seua posició privilegiada entre les millors destinacions de sol i platja espanyoles. «Quan diem que tenim les millors platges del país no és casualitat. Durant tres dècades hem estat sempre entre els millors i açò és garantia de qualitat per als nostres ciutadans i visitants», ha manifestat.

La bandera blava és un distintiu internacional que reconeix l’elevada qualitat de l’aigua d’una platja així com l’excel•lència en els serveis que presta als usuaris.

«El litoral de Cullera és un referent de bona gestió de qualitat i excel•lència tant pels seus serveis com per la seua accessibilitat com per les condicions ambientals de les seues platges», ha apuntat Tortajada.

Nou punt accessible

Les platges de Cullera seguiran millorant enguany amb noves prestacions. Entre les novetats que es donaran a conéixer més endavant, hui s’ha pogut saber que s’instal•larà un nou punt accessible entre els edificis Espacio, al final de la platja de Sant Antoni i en l’inici de la de l’Escollera. Esta era una demanda dels veïns i usuaris de la zona que ara es veu complida. En els dos anys anteriors ja es van implementar altres millores com ara l’ampliació del servei de Socorrisme en diversos punts.

Cullera compta amb 14 quilòmetres de costa que anualment atrauen centenars de milers d’usuaris, la qual cosa convertix les seues platges en unes de les més concorregudes de la Comunitat Valenciana.