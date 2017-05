Els joves almussafenys es preparen per a viure un estiu ple de diversió i aprenentatge

L’escola d’estiu municipal aprofundirà en el coneixement de les zones verdes de la localitat i en la importància de preservar-les

El campament d’estiu organitzat pel consistori recalarà enguany en la granja-escola La Lloma de la localitat alacantina d’Elx

Almussafes, a 18 de maig de 2017. El pròxim dilluns 29 de maig començarà el període d’inscripció per a les dues principals iniciatives que l’Ajuntament d’Almussafes, a través de la seua Regidoria de Joventut, posa a la disposició dels més xicotets per a la temporada estival. Aquest 2017, les activitats relacionades amb el medi ambient, l’esport i la cultura protagonitzaran aquestes dues iniciatives que el consistori engloba sota el lema “Viu l’estiu 2017”. L’escola d’estiu aprofundirà en qüestions relacionades amb els parcs i espais verds de la localitat i el campament d’agost constituirà una nova oportunitat per a endinsar-se en les disciplines esportives considerades d’aventura com el piragüisme, el rocòdrom o la tirolina. El departament de Joventut ofereix importants descomptes per a facilitar les inscripcions a les famílies.

Amb el final del curs acadèmic en els centres educatius, els xiquets i adolescents d’Almussafes iniciaran un període de vacances estivals en el qual tindran l’oportunitat de gaudir de les iniciatives lúdic-formatives que l’Ajuntament de la localitat ha preparat per a ells. Plenament consolidats dins del calendari d’activitats del departament de Joventut del consistori municipal, i englobats dins de la iniciativa “Viu l’estiu 2017”, l’escola d’estiu i el campament impulsats des de l’administració pública local tornen “per a sorprendre un any més als més xicotets de la localitat amb una programació que combina diversió amb aprenentatge”, destaca la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

Les inscripcions per a ambdues iniciatives començaran el pròxim dilluns 29 de maig i es perllongaran fins al divendres 2 de juny en el cas dels xavals empadronats a Almussafes. Aquells que no estiguen empadronats en la localitat però estiguen matriculats en els CEIP Pontet i Almassaf i en l’IES Almussafes, podran realitzar la seua corresponent inscripció els dies 1 i 2 de juny. En la pàgina web municipal, concretament en la secció dedicada al departament de Joventut, es poden consultar les bases que regulen la seua realització, així com la documentació que ha de lliurar-se per a la correcta matriculació.

Activitats mediambientals, esportives i culturals

Enguany, el consistori s’ha proposat que els xiquets coneguen l’entorn natural dels parcs de la localitat. D’aquesta forma, segons s’indica en les bases publicades, al llarg de les diferents jornades, els participants aprendran a reconèixer la tipologia, característiques i funcions de la vegetació, l’ús d’aquestes zones i la importància de respectar-les perquè interioritzen hàbits, actituds i valors mediambientals.

A més, els assistents crearan un manual i una ruta cultural perquè els veïns coneguen els espais verds i els arbres i d’aquesta forma promoure la seua conservació i manteniment. Podran participar en aquesta iniciativa, que es desenvoluparà del 21 de juny al 29 de juliol excepte els dies de festa, els menors amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys. Per a facilitar la inscripció, el consistori ofereix descomptes per desocupació, Carnet Jove i per tenir germans en la mateixa activitat.

Pel que fa al campament d’estiu, que se celebrarà de l’1 al 15 d’agost en la Granja-Escola la Lloma d’Elx, i a causa del bon acolliment de les últimes edicions, aquest tornarà a centrar-se en les activitats multiaventura. Als participants, que hauran de ser estudiants de Primària i ESO amb edats compreses entre els 7 i els 17 anys, els esperen dues setmanes repletes de reptes esportius com el piragüisme, el rocòdrom, la natació, la tirolina, els ponts penjants, el tir amb arc i diverses excursions per a conèixer l’entorn de localitats d’Alacant, Elx, Coves de Canelote i Xixona.

Per a més informació, els ciutadans poden consultar la pàgina web municipal www.almussafes.es o dirigir-se al Centre d’Informació Juvenil, on podran resoldre els seus dubtes i plantejar totes les qüestions que consideren oportunes.