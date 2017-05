El Cor de la Generalitat Valenciana ofereix un recital aquest dissabte a Almussafes

L’actuació, titulada “Un viatge per la música coral valenciana”, realitza un repàs per les millors composicions des del segle XVI

Les entrades poden adquirir-se en el Centre Cultural de la localitat i en www.reservaentradas.com per només 5 euros

Almussafes, a 23 de maig de 2017. Aquest dissabte 27 de maig a les 20 hores, el Cor de la Generalitat Valenciana actuarà en la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes. Per només 5 euros, els assistents gaudiran de l’espectacle “Un viatge per la música coral valenciana”, que realitza un repàs per la història musical des del segle XVI fins al XX amb obres d’alguns dels millors compositors valencians de tots els temps. L’entitat, creada en 1987 amb el nom de Cor de València, compleix les seues tres primeres dècades de vida convertida en tot un referent a nivell nacional. Amb una llarga trajectòria a les seues esquenes, Francesc Perales dirigeix aquesta coral des de fa 29 anys.

La sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes acollirà aquest dissabte 27 de maig una de les principals apostes de l’Ajuntament d’Almussafes en matèria cultural per a aquesta primavera. El prestigiós Cor de la Generalitat Valenciana puja a l’escenari d’aquesta infraestructura municipal per a oferir al públic almussafeny una selecció de les millors obres escrites per a ser interpretades per aquest tipus de formacions. Sota el títol “Un viatge per la música coral valenciana”, l’entitat oferirà un repertori integrat per un total de catorze composicions d’autors valencians durant al voltant de 90 minuts.

El recital, que començarà a les 20 hores i les entrades de les quals estan disponibles en la recepció del mateix edifici i a través de www.reservaentradas.com, inclourà obres des del segle XVI fins al XX. Entre els temes que s’escoltaran durant el mateix es troben composicions extretes dels cançoners de Gandia i del Duc de Calàbria i dels arxius de la Catedral de Sogorb i de la d’Oriola. Seguint un recorregut cronològic, els assistents gaudiran d’obres com “Falalalán falalalera”, de Bartomeu de Càceres (.XVI), “Christus factus est”, de Joan Bautista Comes (s.XVII), “Gaudes”, de Matías Navarro (s.XVIII), o “Benedictus, de la missa de Requiem”, de Salvador Giner (s.XIX). Del segle XX sonaran “Lamentació de la mort de Tirant el blanc”, de Francesc Llácer Pla o “Cançó festívola”, de María Teresa Oller.

“Anime a tots els veïns d’Almussafes a assistir a aquesta actuació perquè estic segura que se sorprendran amb la qualitat dels cantants que intervindran. No sempre tenim l’oportunitat de comptar amb aquest tipus d’activitats, per la qual cosa hem d’aprofitar-les i gaudir amb elles”, comenta la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

El Cor de la Generalitat Valenciana

Aquesta formació, que depén de l’Institut Valencià de Cultura, va nàixer en 1987 amb el nom de Cor de València i actualment està considerada com una de les millors agrupacions corals d’Espanya. Durant la seua trajectòria, en la qual ha compaginat l’òpera amb la música simfònic-coral de totes les èpoques, han actuat en els principals escenaris, quedant moltes de les seues interpretacions gravades, com els seus arranjaments de “Fidelio”, “Turandot” o “Cyrano de Bergerac”, aquesta última al costat de Plácido Domingo. Actualment és la coral titular del Palau de les Arts de València.

La seua qualitat els ha portat a eixir del nostre país per a actuar en els principals festivals internacionals, com el Festival Cervantino de Guanajuato de Mèxic, i a actuar en la seu de la Unesco de París, en l’Exposició Internacional de Lisboa i en la Catedral de Sant Patricio de Nova York, entre altres llocs de renom. A més, entre les seues col•laboracions recents destaca la realitzada al costat del grup de música antiga Capella de Ministrers, el director del qual, Carles Magraner, és d’Almussafes. La coral ha arribat fins i tot a obtenir un Grammy Llatí al Millor Àlbum de Música Clàssica en 2017 pel seu enregistrament per a Sony al costat de Plácido Domingo i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Des de 1988 el seu director és Francesc Perales, prestigiós músic de la localitat de Xàtiva amb títol de professor superior de clarinet i amb estudis de direcció de Cor i Orquestra amb els més prestigiosos professors, amb els quals va guanyar el Premi d’Honor d’ambdues especialitats. Durant la seua extensa trajectòria ha col•laborat amb diferents formacions corals i instrumentals com l’Orquestra de València, Collegium Instrumentale, Cor Nacional d’Espanya o Grup Instrumental de València, gràcies al que s’ha convertit en un dels millors professionals en el seu àmbit.