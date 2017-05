Algemesí rendeix tribut a Nassio Bayarri amb la expo 8+1

Vuit artistes entorn a la seua obra commemoren el 50 aniversari del Manifest Cosmoísta del que fóra un dels fundadors del grup Parpalló

La Sala d’Exposicions Municipal d’Algemesí ha inaugurat l’exposició “8+1”, vuit artistes entorn a l’obra del mestre Nassio Bayarri en el 50 aniversari del seu “Manifest Cosmoísta”. Esteve Adam, Moisés Gil, Aurora Valero, Beatriz Carbonell, Stübing, Karla Frechilla, Lupe Tomás, Vicente Navarro “Famós” i el propi Bayarri realitzen aquesta mostra que uneix fraternitat artística i una reflexió entorn dels principis i aportacions de la geometria i matemàtica en els processos creatius.

Com assenyala l’alcaldessa Marta Trenzano: “és un orgull per a la nostra sala rebre a un dels mestres de l’art d’avantguarda a València, un tros de la història, de la lluita per la democràcia i de les noves formes de l’art en la persona de Nassio Bayarri i la selecció d’artistes de la comissària Carla Alabau”.

Nassio Bayarri va ser un dels fundadors del Grup Parpalló i va lluitar per revitalitzar la vida artística a València, obrir un espai de llibertat a través de l’art i transmetre l’essencialitat de l’abstracció geomètrica a tot un exèrcit de joves artistes en la segona meitat del segle XX. En 1967 Nassio Bayarri emetia el seu “Manifest Cosmoísta” que parlava de la perfecció de la geometria còsmica, i que, com ja anunciaven els pitagòrics en l’origen de la cultura occidental, la matemàtica i la geometria són la base de l’art i la bellesa. Eren temps convulsos per a l’art del nostre país, i a València un enèrgic grup d’artistes cercava la connexió definitiva amb els moviments internacionals i la reinstauració de la democràcia.

La seua contribució personal s’aprecia en l’obra de vuit creadors i amics de l’artista que s’ajunten per a compartir espai i idees: Aurora Valero, Moises Gil, Beatriz Carbonell, Stübing, Karla Frechilla, Lupe Tomás, Vicente Navarro “Famós” i Pepe Esteve Adam, gran pintor d’Algemesí que actua com a amfitrió en aquesta gran trobada.

Aquesta exposició que compta amb la col·laboració de Bodegas Coviñas és, en paraules del regidor de Cultura, Pere Blanco, “un trosset de la història de l’art valencià d’avantguarda a l’abast de la ciutadania” i podrà ser visitada fins al 2 de juliol en la Sala d’Algemesí situada en el mític Casino Lliberal.