Almussafes celebra dilluns que ve 5 de juny el Dia Internacional del Medi Ambient

L’Ajuntament de la localitat organitza diversos actes per a conscienciar els veïns sobre la necessitat de cuidar l’entorn

La jornada forma part de les iniciatives impulsades des del consistori municipal dins de la seua nova campanya “Almussafes Net”

Almussafes, a 2 de juny de 2017. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional del Medi Ambient, l’Ajuntament d’Almussafes ha organitzat per a dilluns que ve 5 de juny distintes iniciatives amb què continuarà incidint en la necessitat de respectar i cuidar l’entorn i en la importància de mantindre nets els espais públics de la població. L’acte central de la jornada serà una xarrada titulada “Almussafes Net” en la que es parlarà de la taxa de residus, la campanya de l’ADN caní o el reciclatge. A més, en els centres educatius es duran a terme distints tallers.

Aconseguir que els veïns d’Almussafes cuiden el seu entorn i mantinguen nets els espais públics del terme municipal són dos dels grans objectius de la Regidoria de medi ambient. Al llarg de l’any, el consistori de la localitat organitza distintes activitats amb la finalitat d’aconseguir estes metes, entre les que es troben les emmarcades dins de l’acabada d’estrenar campanya de conscienciació “Almussafes Net”, que tracta de difondre la necessitat de respectar les zones comunes del nucli urbà.

“El que volem és que els almussafenses respecten el seu entorn i entenguen que els carrers, el mobiliari urbà i els parcs són de tots i que hem de mantindre net el poble, per una qüestió higiènica i d’imatge”, ressalta la regidora de medi ambient, Teresa Iborra.

Dilluns que ve 5 de juny, Dia Internacional del Medi Ambient, l’Ajuntament aprofitarà per a proposar als veïns noves iniciatives en este sentit. Així, durant la jornada es duran a terme distints tallers mediambientals en els centres educatius. Els alumnes dels CEIP Almassaf i Pontet aprendran a reciclar, mentres que els del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes coneixeran aspectes relacionats amb el mosquit tigre gràcies a la conferència impartida pel biòleg Manolo García.

L’acte central d’esta commemoració mundial tindrà lloc en la sala de conferències del Centre Cultural a les 19 hores. Titulada “Almussafes Net”, durant la mateixa els assistents podran preguntar totes les qüestions relatives a esta àrea municipal i com poden afectar el nostre dia a dia les distintes normatives aprovades respecte d’això. Així, s’explicarà el contingut de l’ordenança de tinença d’animals i de la campanya de l’ADN caní, s’abordarà el tema de la taxa de residus i s’aportaran dades concretes sobre el nivell de reciclatge dels ciutadans i dels beneficis que suposa esta pràctica. La regidora de medi ambient, Teresa Iborra, el tècnic agrícola de l’Ajuntament, Javier Perpiñá, i el president de Dignitat Animal, Jacob Romero, seran els ponents d’esta xarrada en què els veïns també podran formular preguntes relacionada amb estos continguts.

Els assistents a estes activitats rebran un detall commemoratiu amb el logotip de la campanya “Almussafes Net” per la seua participació en les iniciatives.

“Almussafes Net”

La Regidoria de medi ambient acaba de posar en marxa una campanya de conscienciació amb què pretén fer reflexionar a la ciutadania de la importància de mantindre neta la població. El projecte, encunyat com “Almussafes Net”, es desenrotllarà durant els pròxims mesos a través de distintes propostes que comprendran distints àmbits i inclourà activitats de qualsevol tipus. La commemoració del Dia Internacional del Medi Ambient s’emmarca dins de la campanya però no serà l’única iniciativa desplegada per este departament. També està prevista l’emissió d’un vídeo de conscienciació, la distribució de bosses per als excrements dels animals, així com el repartiment en els domicilis de mini contenidors.