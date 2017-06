La Junta Local Fallera de Sueca presenta oficialment a la Fallera Major 2018 i la seua Cort d’Honor a la corporació municipal

Sueca, 08/06/2017.La Junta Local Fallera de Sueca encapçalada pel seu president, Bernardo Garrigós, va presentar ahir a les màximes representants de les Falles 2018 davant l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, el regidor de Festes, Pau Roselló, i a la corporació municipal representada per tots els grups polítics.

L’acte es va celebrar al Saló de Plens de l’ajuntament on la secretària de la Junta Local Fallera de Sueca va ser l’encarregada de presentar, en primer lloc, a les components de la Cort d’Honor, a Alba Guillem, Paula Nieves, Gemma Machi, Claudia Talens, Cristina Balsera i Irene Alapont. Seguidament, va presentar a la Fallera Major de les festes josefines 2018, Tania Sáez.

L’encarregada de posar punt i final a l’acte va ser l’alcaldessa de la localitat, Raquel Tamarit, que va desitjar que este siga un any molt especial per a totes i va aprofitar l’ocasió per donar l’enhorabona a les famílies, a les quals va encomanar molta paciència per afrontar l’any frenètic que els espera, tot al costat de la Junta Local Fallera de la ciutat a qui va reconèixer com els millor aliats en esta aventura que comença, les Falles 2018.

Pròximament la Fallera Major i la seua Cort d’Honor seran presentades també a les autoritats dels Ajuntaments de El Perelló i el Mareny de Barraquetes.