La Junta Directiva dels Jubilats d’Almussafes en l’Homenatge al Major de la comarca

Durant l’acte, celebrat el dissabte 10 de juny, se li va rendir un homenatge pòstum a Pepe Lladosa, coordinador dels Voluntaris de la UDP d’Almussafes

Almussafes, a 12 de juny de 2017. Integrants de la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes, presidida per José Doria, acompanyats per la regidora de la Tercera Edat, Paqui Oliver, van assistir dissabte passat dia 10 de juny al menjar de germandat organitzada per la UDP comarcal i celebrada en el Saló Segle XXI de l’Alcúdia.

El vicepresident de la Federació Provincial, al mateix temps que secretari de la comarca i veí d’Almussafes, Salvador Marín, va presidir l’acte, junt amb el president comarcal, Sergio Tormos. Prop de 150 jubilats dels diferents pobles que integren l’entitat, en l’actualitat es van donar cita en el tradicional Homenatge al Major que enguany va comptar amb un invitat d’honor, el cantant Paco Muñoz, el qual va interpretar diversos dels seus temes més emblemàtics, entre ells “Serra de Mariola”.

Com cada any, la trobada de clausura de la temporada 2016-2017 va servir per a retre homenatge, a títol pòstum, a diferents jubilats que han destacat per les seues accions en pro del col·lectiu. En este sentit, Luisa Meneses, viuda de Pepe Lladosa, que fins fa 4 mesos va ser el coordinador dels Voluntaris de Majors de la UDP a Almussafes i tresorer de la comarca, va rebre una placa commemorativa que deixava constància de la gran labor desenrotllada pel seu marit al capdavant d’este programa de voluntariat i de la UDP. També l’actual presidenta de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Benifaió i viuda de l’anterior president, Fernando Mas, va agrair el reconeixement que se li va brindar al seu marit pels seus anys de dedicació a l’entitat.

Real i La Barraca d’Aigües Vives han sigut els dos pobles que enguany han rebut el quadro d’honor, per haver superat les seues dos dècades com a membres de l’entitat.