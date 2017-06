Carcaixent consolida la Fira Modernista com a proposta turística de qualitat

Les primeres valoracions apunten a una afluència major de visitants respecte a l’edició de 2016

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Carcaixent ha valorat la segona edició de la Fira Modernista de manera molt positiva i satisfactòria. A falta de conèixer el balanç econòmic i les dades totals de visitants, Paco Salom, alcalde de Carcaixent, ha explicat que la dinàmica general de la Fira s’ha caracteritzat per una gran afluència de visitants a totes les activitats programades així com a les zones d’oferta gastronòmica i als establiments d’hostaleria i comerç, pel que es desprèn de les primeres impressions dels propietaris. Tot i que encara no s’han treballat les estadístiques recollides, sí que s’ha observat més participació en totes en les activitats en especial de visitants procedents d’altres localitats. També ha sigut molt destacada la gran quantitat de gent que s’ha animat a caracteritzar-se d’època modernista al llarg del cap de setmana.

Tant Paco Salom, com la regidora de Turisme, Paula Lozano, coincideixen en assenyalar que la Fira Modernista de 2017 ha servit per consolidar un projecte ambiciós que té com a objectiu primer posar en valor el patrimoni carcaixentí. «El primer pas jo crec que està donat, – ha explicat Paula Lozano – els veïns i veïnes de Carcaixent ja saben que disposen d’un ric patrimoni que cal protegir i conservar, però crec que esta edició ens ha servit també per a demostrar a la societat carcaixentina que entre tots i totes es poden fer grans coses i dur endavant un projecte coral com aquest, on moltes peces s’ajusten per a mostrar una proposta potent i sòlida amb vistes de convertir-se en una proposta cultural i turística de primer ordre».

La regidora de turisme ha tingut paraules per agrair als voluntaris i col•laboradors la seua implicació i dedicació en la Fira, tant en el treball previ de preparació i organització de les activitats com en el desenvolupat durant el cap de setmana. En especial ha volgut destacar la tasca duta a terme pels quasi dos-cents voluntaris que han col•laborat en les diferents activitats organitzades, “la tasca dels voluntaris és fonamental, és la que aconsegueix que la Fira puga ser una realitat i que totes i tots pugam gaudir d’ella de la manera que ho fem». Tant Paco Salom com Paula Lozano han agraït la tasca realitzada pel personal de l’Ajuntament «un programa com este suposa molta feina a nivell organitzatiu, abans, durant i després. Sense la implicació dels treballadores i treballadores municipals i la seua professionalitat haguera sigut impossible posar a rodar tot l’engranatge que ha possibilitat dur endavant la Fira», ha afegit l’alcalde.

Per altra banda, segons Paco Salom ara és el moment de fer balanç, “és cert que estem rebent molt bona acollida i molts missatges positius, però hem de ser els primers en ser crítics i sabem que encara queden molts aspectes per polir i que podrien millorar-se de cara a l’any que ve. Anem a escoltar a tots els sectors implicats així com a la ciutadania en general per a poder aconseguir que la Fira es consolide com un referent social i cultural i que puga esdevindre un important impuls econòmic, social i cultural per a Carcaixent”.

Paula Lozano ha manifestat que la gran acollida que ha tingut la Fira Modernista demostra que Carcaixent té encara moltes coses a dir en matèria turística «tenim molta feina per davant, però hem de saber aprofitar el ressò de la Fira Modernista per crear una oferta turística i aconseguir incloure a Carcaixent en el circuit regular de turisme. Creiem que Carcaixent podria ser una molt bon complement al turisme de sol i platja capaç d’atraure els turistes que visiten València i els que van a les zones del litoral».