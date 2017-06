La Ribera reuneix més de 400 persones en el passe privat del documental “Consulta 32” sobre Fibromiàlgia ·

A l’Ateneu Mercantil de Valencia.

Ha estat realitzat en col·laboració amb l’Àrea d’Humanitats i Ciències Socials del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)

El documental relata la història de set dones afectades de Fibromiàlgia, els seus anys de pelegrinatge per diferents especialistes fins a ser correctament diagnosticades i tractades a l’Hospital de La Ribera i les conseqüències que la malaltia els ha comportat en la seua vida professional, personal i familiar. Així mateix, aprofundeix en l’estigma que la societat atribueix a este tipus d’afectades, moltes vegades titllades de fingir i somatitzar les seues afliccions, i en la frustració que estes dones han estat vivint en sentir-se incapacitades per la malaltia per a complir amb el paper de “dones perfectes” que els ha imposat la societat, a través dels seus rols de mares, cuidadores, esposes i treballadores.

Per a això, la directora Ruth Somalo ha recorregut a la combinació de la tradició del cinema directe amb el documental de creació, juxtaposant imatges en súper 8 de les protagonistes joves i sanes, com atrapades en el record de si mateixes, a les seues imatges digitals actuals que representen el seu dia a dia en la lluita contra una malaltia que actualment no té cura. Segons ha destacat el Dr. Vicente Palop, “la Fibromiàlgia és una malaltia que afecta fonamentalment les dones i que es caracteritza per dolor generalitzat, incapacitant i crònic (durant tot el dia i per a tota la vida)”.

Malgrat que la Fibromiàlgia no compromet la vida ni produeix deformitats o seqüeles, els dolors crònics que pateixen les pacients els crea un estat de depressió i ansietat reactiva que afecta la seua esfera biològica, psicològica i social. En este sentit, “el documental, titulat ‘Consulta 32’ per ser este el número de la consulta en la qual s’atén a les pacients de fibromiàlgia a l’Hospital de La Ribera, ens ajuda a entendre com la malaltia ha influït en el desenvolupament de les identitats actuals de les dones que apareixen en ell”, ha afirmat el Dr. Palop, qui ha assenyalat que, “esta producció no deixarà indiferent a ningú que la vege”. Després del passe privat realitzat a l’Ateneu Mercantil de València, el documental començarà el seu camí pel circuit de festivals a partir de l’estiu, iniciant una estratègia de distribució internacional.

Unitat de Síndrome de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de La Ribera La Unitat de Síndrome de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica del Departament de Salut de La Ribera atén, cada any, a una mitjana de 800 pacients procedents de tota la Comunitat Valenciana i s’ha convertit en referent per a altres departaments de salut en la formació de professionals sanitaris . Esta unitat es diferencia per la perspectiva global i la coordinació entre els diferents professionals sanitaris: metges, treballadors socials, psicòlegs, etc., que permeten oferir un tractament integral de la pacient.