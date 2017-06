Els veterans del C.B. Almussafes guanyen el torneig local d’aquesta categoria

L’equip amfitrió, que competia contra Algemesí, Alzira i Carlet, es va imposar en tots els encontres que va disputar

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, i el president del Club, Bernardo Marí, foren els encarregats de lliurar els premis

Almussafes, a 15 de juny de 2017. El C.B. Almussafes va celebrar el passat diumenge 11 de juny en el Pavelló Poliesportiu Municipal de la localitat un campionat de la categoria Veterans en el qual el mateix club amfitrió va eixir vencedor del mateix. L’equip va aconseguir imposar-se en els quatre encontres disputats, en els quals van participar els clubs de bàsquet d’Alzira, que va concloure el trofeu segon, Carlet i Algemesí. El responsable de l’entitat, Bernardo Marí, i l’alcalde d’Almussafes, Toni González, que va ser un dels jugadors artífexs de la victòria, van presidir el lliurament de guardons.

Porten molts anys dedicant-se al bàsquet, però malgrat açò no han perdut la il•lusió, les ganes ni el seu compromís amb un esport que els apassiona. Els integrants de l’equip veterà del Club de Bàsquet Almussafes continuen lliurant-se en cada partit que disputen i donant grans alegries a l’entitat i a la seua localitat.

El passat diumenge 11 de juny van aconseguir la victòria en el campionat que la mateixa associació va organitzar en el Pavelló Poliesportiu Municipal, i en el qual van participar també el C.B. Algemesí, el C.B. Alzira i el C.B. Carlet. En les quatre trobades que es van celebrar, els d’Almussafes van aconseguir imposar-se en totes.

Primer es van enfrontar a l’Algemesí, aconseguint un resultat de 44-25. A continuació, en el partit contra l’Alzira, van signar un 40-34, una diferència menor però suficient. Posteriorment, i contra el Carlet, van aconseguir quasi doblar la puntuació al Carlet, amb un 50-28. En el partit final, en el qual van barallar contra l’Alzira per la posició d’honor, van eixir a per totes i va continuar la ratxa, ja que van anotar 38 punts enfront dels 29 del seu rival, que va haver de conformar-se amb la plata.

Els jugadors que van portar a l’Almussafes al més alt van ser José Membri, Sergio Ibáñez, Julián Felipe, Vicente Clérigues, Juan Jiménez, Santi Iborra, José Juan Linares, el capità, Toni Capellino, i l’alcalde d’Almussafes, Toni González. El president del club, Bernardo Marí, fou l’encarregat de lliurar-los la copa que els acreditava com a campions del trofeu i el primer edil, per la seua banda, va concedir el trofeu de subcampions als jugadors del C.B. Alzira en un acte que va servir per a donar per finalitzada una jornada esportiva marcada per “el bon ambient, la diversió i la camaraderia”, destaquen des de l’entitat.