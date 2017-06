La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de la Ribera se suma al malestar de la ciutadania i a la petició de la Junta de Personal de no tanquen els Centres de Salut per la vesprada.

Fa un parell de setmanes, els alcaldes del Marquesat es queixaren públicament del tancament dels centres sanitaris per la vesprada en ple estiu i ara seran la resta de poblacions del Departament les que també patiran els retalls sanitaris que imposa l’empresa gestora de la Sanitat Pública, Ribera Salud.

En efecte, el pla de vacances que ha establert l’empresa contempla tancar els consultoris del Perelló, l’Oasi de Cullera i el Racó, a més de totes les vesprades en els centres de salut del Departament. Incomprensiblement, en època estival i en zones de platja o d’interior amb augment de població -com és el cas del Marquesat- l’atenció sanitària es veurà reduïda, massificant així la resta dels centres i reduint les prestacions sanitàries a la ciutadania.

Ribera Salud marca una diferència negativa a la nostra comarca respecte a la seua actuació al Vinalopó. Al Departament del Vinalopó, segons han informat mitjans propers a Ribera Salud, a diferència del que fan a la nostra comarca, els centres sanitaris estaran oberts també per la vesprada, el que representa una gran diferencia de tractament que els gestors de la empresa han decidit com una forma de càstig a la Conselleria per no allargar la concessió. I, amb això, un càstig a la ciutadania de La Ribera, que no hauria de patir retalls perquè Ribera Salud cobra cada any la càpita per cadascuna de les persones de la comarca, amb l’augment corresponent de l’IPC.

A menys de 10 mesos de la finalització del contracte de gestió de la Sanitat de La Ribera, l’empresa concessionària Ribera Salud, a més de bloquejar la informació necessària per a tindre una transició normal, tranquil·la i sense obstacles judicialitzant tots els actes administratius, està exprimint encara més el seu negoci, el negoci que fa amb la nostra Sanitat i la nostra Salut. Vergonyós.