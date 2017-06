La Diputació duplica la seua inversió en serveis socials bàsics amb 9,4 milions per als ajuntaments

El president, Jorge Rodríguez, i la diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, presenten el nou model d’atenció primària, basat “en la responsabilitat pública i la justícia social”

21/06/2017.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i la diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, han presentat aquest dimecres davant desenes d’alcaldes i alcaldesses el nou model de Serveis Socials de la institució provincial, que en a penes dos anys ha triplicat la partida destinada per l’anterior equip de govern a aquesta assistència social bàsica.

Les xifres evidencien l’aposta de la Corporació que presideix Rodríguez pels temes socials, ja que, malgrat la disminució de l’aportació estatal en el pressupost del present any i la dotació de 20,6 milions per al Fons de Cooperació Municipal, s’ha duplicat respecte a 2016 la partida per a atenció social bàsica en els municipis, de 4,7 a 9,4 milions d’euros, i s’han habilitat noves línies per al manteniment de col·legis, amb 7 milions d’euros, i construcció de centres socials, amb altres 5,6 milions, a més de la partida de 15,5 milions per a Benestar Social i Educació.

En paraules de la diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, “hem passat d’un model assistencial-burocràtic a un model de responsabilitat pública basat en la prevenció i la justícia social”. Aquesta idea s’expressa també en dades, com el ràtio de professionals d’atenció en els Serveis Socials Municipals, que ha passat en dos anys d’un per cada 5.400 habitants a un per cada 2.800 habitants.

L’augment dels equips socials de les mancomunitats i ajuntaments que s’ha vingut produint amb l’increment de les ajudes de la Diputació no és l’únic àmbit en què s’ha millorat aquesta assistència social per als municipis de menys de 10.000 habitants. L’àrea d’Inclusió Social que dirigeix Rosa Pérez Garijo ha multiplicat per 7 el finançament del reforç administratiu municipal en assistència social, i s’ha recolzat la mobilitat dels professionals amb subvencions a 22 ens locals, quan en 2015 no existia aquest tipus de subvenció.

Per al president de la Diputació, Jorge Rodríguez, aquestes xifres demostren que “des del primer minut de la legislatura decidim que l’eix principal de la gestió d’aquest govern havia de ser fer política per a les persones, per a millorar la qualitat de vida dels veïns dels municipis valencians i per descomptat per a garantir els serveis bàsics i cobrir les necessitats de les persones més vulnerables”.

Quant a aquest nou model de Serveis Socials, Rodríguez ha destacat que “el realment important és prevenir aquelles situacions de vulnerabilitat social i pobresa, abans d’arribar a extrems de desigualtat que rebutgem des d’aquesta institució, en la qual els paràmetres d’objectivitat i igualtat s’apliquen en les diferents àrees perquè cap persona es quede en el camí”.

Línies d’actuació

Els 9,4 milions d’euros que la Diputació ha destinat enguany a aquests Serveis Socials bàsics en municipis de menys de 10.000 habitants s’inverteixen, entre altres línies d’actuació, en el pagament de salaris al personal dels equips socials de base; el manteniment dels centres socials; i programes de prestacions bàsiques com la pobresa energètica, l’atenció familiar a menors en risc d’exclusió, el foment de l’associacionisme i el voluntariat o la prevenció de l’exclusió social i les seues causes.

També es para esment a les estructures tècniques dels ajuntaments i els ràtios d’atenció dels professionals, tenint en compte les creixents competències que assumeixen els municipis en matèria social; la supervisió de la professionalitat dels treballadors socials; l’estudi de la realitat social de cada municipi per a aprofitar millor els recursos disponibles; i la contribució a les iniciatives de revitalització del mitjà rural, passant de l’assistencialisme al desenvolupament comunitari i la participació social.

La titular d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, ha insistit que l’objectiu és “consolidar una xarxa bàsica de protecció social, avançant cap a una atenció personalitzada i de qualitat que supere el model tramitador i possibilite la vertadera inclusió social, perquè ningú quede exclòs d’una vida digna”.