Cullera millora l’experiència de bany en la platja amb ‘Punts còmodes’

L’ajuntament és el primer de la Comunitat Valenciana a instal·lar dispositius amb cadiretes i penjadors al costat dels rentapeus per a major comoditat dels banyistes

CULLERA. 04-07-17. Banyar-se en les platges de Cullera és una experiència grata de principi a fi. Per la qualitat de les seues aigües i també per la dels seus servicis. A estos últims s’afigen ara els denominats ‘Punts còmodes’ amb els quals es facilita que els banyistes puguen desfer-se amb més facilitat de la molesta arena.L’ajuntament riberenc és el primer de la Comunitat Valenciana que ha instal·lat estos dispositius al costat dels rentapeus. L’objectiu és clar: fer més confortable la neteja personal posterior al bany.

Estos punts comporten menor dificultat per a persones majors a l’hora de recolzar-se o penjar objectes momentàniament. També estan pensats per a les famílies amb nadons o xiquets xicotets, ja que els pares o cuidadors poden alliberar les mans en el moment del rentat.

«Encara que és un dispositiu senzill, resulta de gran utilitat per a determinats col·lectius amb mobilitat reduïda o per als pares que han de carregar amb els fills i tot el kit de platja», destaca el regidor de Platges, Salva Tortajada.

La prova pilot es porta a terme en 15 punts de la badia des de Los Olivos fins a l’Espacio, incloent les zones accessibles. «Si veiem que té una bona acceptació, l’any que ve seguirem ampliant el nombre de punts», ha indicat l’edil.

Fins ara, el més habitual era vore als banyistes apostats en el mur del passeig marítim intentant llevar-se l’arena perquè els resultava impossible aguantar l’ombrel·la, la tovallola i totes les borses mentre es netejaven bé els peus. Amb esta novetat en les platges serà més fàcil i còmode dur a terme el procés de neteja en els rentapeus després del capbussó.

Disseny

Els Punts còmodes estan compostos de penjadors i cadiretes dissenyats especialment per a adaptar-se a les necessitats de l’usuari de la platja. Les primeres són d’1,50 m d’altura visible, fabricades en tubs quadrats de 80 x 80 mm d’acer inoxidable amb acabat brillant. Cada penjador porta 2 rosteixes arredonides, ergonòmiques, una per cada costat, a diferents altures per a poder penjar, bosses, tovalloles, hamaques, etc. i fins i tot recolzar-se sobre les mateixes.

Per la seua banda, les cadires tenen una superfície de 60 cm de diàmetre. Són ergonòmiques i en polietilé d’alta densitat de 16 mm de grossor de 2 colors. Toleren bé les altes temperatures, el sol i les humitats de la platja.

Amb esta nova prestació Cullera seguix millorant els servicis en les seues platges, guardonades amb els millors distintius de qualitat nacionals com europeus. De fet, el municipi és el tercer de la Comunitat Valenciana que més banderes blaves ostenta i a més presumix de tindre reconeixements com la Q de Qualitat —revalidada recentment— o les banderes Qualitur.

Les platges també compten enguany amb més activitats. Per primera vegada en anys la platja de Sant Antoni torna a comptar amb una plataforma flotant d’atraccions per als banyistes.

Esta setmana també s’instal·larà per segon any consecutiu una plataforma en la platja de Los Olivos per a poder prendre el bany assegut, una infraestructura que l’any passat va causar sensació entre els qui la van disfrutar.