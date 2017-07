Almussafes destina enguany 15.000 euros a les beques per a l’estudi d’idiomes en l’estranger

Un total de tretze veïns del municipi han sol·licitat ja aquestes ajudes durant 2017, de les quals set ja han sigut concedides definitivament

El programa subvenciona el cost del trasllat, el curs, així com l’estada dels joves, que han de tindre entre 14 i 30 anys

Almussafes, a 5 de juliol de 2017. El programa d’ajudes per a l’estudi d’idiomes en l’estranger impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes, al que el consistori municipal destina enguany 15.000 euros, continua sumant beneficiaris. Fins ara, s’han presentat un total de 18 sol·licituds, de les quals set han sigut concedides definitivament i altres vuit estan en fase d’al·legacions després de ser aprovades de forma provisional. El període per a adherir-se a la iniciativa finalitza el pròxim 31 d’octubre.

L’Ajuntament d’Almussafes, a través de la seua Regidoria de Joventut, continua fomentant enguany l’aprenentatge d’idiomes amb la concessió de subvencions destinades a la realització de cursos en l’estranger. Aquest programa d’ajudes, al que ja han sol·licitat adherir-se un total de 18 veïns en la convocatòria de 2017, pretén afavorir l’ensenyament d’altres llengües per part dels almussafenss a través de la denominada “immersió lingüística”, que consisteix a viure durant un temps amb una comunitat que parle habitualment l’idioma que s’està aprenent. Amb aquest sistema, tal com assenyalen els experts, l’aprenentatge és molt més ràpid i efectiu.

El consistori municipal, que inverteix aquest exercici pressupostari un total de 15.000 euros en aquesta qüestió, ja ha concedit definitivament set beques i acaba de fer pública la concessió provisional d’altres vuit, els beneficiaris de les quals estan a l’espera que concloga el període d’al·legacions. A més, en les últimes setmanes altres tres joves han presentat la seua sol·licitud per registre d’entrada, actualment en període de tramitació. Els interessats a adherir-se a la convocatòria podran fer el propi fins al pròxim 31 d’octubre.

“D’una banda, som conscients que els nostres joves necessiten millorar el seu nivell lingüístic en idiomes estrangers, sobretot anglés i, per un altre, comprenem que no totes les famílies poden permetre’s el desemborsament econòmic que suposa estudiar aquests idiomes en altres països, a pesar que els resultats són molt més satisfactoris. Per açò anem a seguir apostant per aquest programa de subvencions, perquè no solament hi ha demanda, sinó que a més volem espentar als veïns al fet que facen el pas i s’atrevisquen a viure una experiència que també els enriquirà a nivell social i cultural”, argumenta la regidora de Joventut, Davinia Calatayud.

Concretament, el programa subvenciona el desplaçament d’anada i volta al lloc de la realització del curs, el cost de les sessions, on s’inclouen les classes i el material del mateix, així com l’estada, no podent concedir més de 1.200 euros per cadascuna de les sol·licituds presentades. Així mateix, els candidats han de tenir entre 14 i 30 anys a la data d’inici del curs i estar empadronats almenys un any en la localitat en la data de presentació de les sol·licituds.

Igual que l’any passat, l’anglès segueix sent l’idioma estrella, atès que la major part dels estudiants que han sol·licitat l’ajuda ho han fet amb l’objectiu d’ampliar els seus coneixements d’aquesta llengua, sent les destinacions més demandades Anglaterra, Irlanda, Malta i Canadà, encara que també s’han realitzat estades en altres països.