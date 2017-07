L’ajuntament d’Alzira i Alzicoop col•laboren en la campanya contra la mosca de la fruita

Alzira, 12 de juliol de 2017.– L’Ajuntament d’Alzira informa de la posada en marxa de la campanya contra la mosca de la fruita de 2017 en caquis i en les varietats extraprimerenques de cítrics.

En col•laboració amb la Regidoria d’Agricultura, Medi Ambient i Consum, la Cooperativa Alziccop ha començat la campanya contra la mosca de la fruita en caqui i en varietats extraprimerenques de cítrics com Marisol, Oroval i Okitsu, entre altres, per mitjà de tractaments terrestres.

Enguany, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural facilitarà Lambda cihalotrin, quan es tracte d’agricultura convencional en cítrics extraprimerencs o caqui, o bé Spinosad, en produccions reconegudes com a ecològiques.

Els interessats a rebre este tipus de producte podran sol•licitar-lo en les oficines de la Cooperativa ALZICOOP d’Alzira, en horari de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, fins al dia 19 de juliol.

Per a qualsevol informació addicional, o en cas de dubte es pot consultar als telèfons: 96 245 92 69 o bé 96 240 40 80.