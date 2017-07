Rectificació molt curta de Ribera Salud en l’atenció sanitària a l’estiu.

Ribera Salud es queda molt curta amb la rectificació d’augmentar 6 hores més l’atenció sanitària a la setmana a la zona del Far de Cullera. Podem dir que només ha estat un llavat d’imatge i un voler quedar bé davant l’opinió pública.

De res valen les indignacions del veïnat, les protestes de les institucions municipals o la disconformitat de la Conselleria amb el pla de vacances de la concessió sanitària: el negoci és el negoci.

Pareix mentida que els gestors de Ribera Salud puguen actuar amb tant de desaire front al clam popular d’haver d’atendre com cal una prestació bàsica i necessari com és la sanitària. A poc a poc, any a any, Ribera Salud ha anat minorant l’atenció a l’estiu: de tindre-la de 8 a 15 hores diàriament fins a posar primer dos dies a la setmana (4 hores en total) i augmentar-la ara a dos hores al dia, 5 dies a la setmana (10 hores en total) per fer callar les protestes.

La zona del Far de Cullera i altres zones d’afluència turística de la Ribera (El Perelló de Sueca o les urbanitzacions del Marquesat) que cada any veuen augmentar la seua població exponencialment en l’estiu, han anat perdent serveis sanitaris al llarg d’aquests anys, al mateix temps que l’empresa ha anat augmentant els seus beneficis.

Des de la Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de La Ribera considerem insuficient, inadequada i ronyosa la reconsideració tan mínima que ha efectuat adésl’empresa que gestiona la nostra Sanitat Pública. Perquè resulta que, així com la ciutadania en general hem hagut de patir els retalls en matèria de prestacions socials, salaris i llibertats en els darrers anys- no així Ribera Salud, que ha vist augmentar any rere any la càpita que cobra per cadascun de nosaltres. L’empresa concessionària ha aprofitat la crisi per retallar també en personal i serveis, malgrat que -com acabem de dir- no ha minorat els seus ingressos, que augmenten cada any segons l’IPC.

La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública de La Ribera ens sumen a les reivindicacions que venen efectuant-se des de tots els àmbits socials de la comarca.

Fins i tot, les organitzacions patronals ACECU, AEHC, ASIM, Assemblea de Promoció Econòmica i l’Associació d’Empresaris d’Activitats Nàutiques, han signat un acord en el qual fan palés el seu desacord amb la gestió programada per Ribera Salud per a l’estiu, i exigeixen que el consultori del Racó reòbriga després d’haver solucionat l’Ajuntament, els problemes tècnics que l’empresa argumentà per al no obrir l’estiu passat, s’amplie l’horari del consultori de l’Oasi i es recuperen els serveis d’urgències eliminats Perquè les associacions tenen clar que la incomprensible decisió de Ribera Salud pot afectar negativament a l’atenció sanitària dels pacients i, fins i tot, causar danys al sector turístic, motor econòmic del municipi.

Des de la Plataforma, aprofitem per animar a l’auto-anomenada associacióSanitatsolsuna, que no ha dit ni “mut” en tot aquest conflicte, a que se sume a la indignació de la ciutadania i a defensar la qualitat de l’atenció en tota la comarca. Que d’això es tracta, i no de defensar els beneficis empresarials ni els privilegis d’una part dels directius i alts treballadors de l’Hospital. Perquè la nostra Salut no volem que siga el seu negoci.