El nou model de serveis socials de la Generalitat incrementarà en un 190% la inversió a Sueca amb 285.882 euros en personal

Sueca, 20/07/2017.La regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de Sueca, Noelia Sisteró, s’ha reunit esta setmana amb la secretaria autonòmica de Serveis Socials, Helena Ferrando, a la Casa de la Marquesa de Gandia, on la responsable de Conselleria ha presentat el nou model de serveis socials i el seu finançament als alcaldes i regidors competents dels ajuntaments de les comarques. La Generalitat incrementarà a Sueca la seua inversió en els serveis socials del municipi en un 190 % respecte a l’any passat, amb 285.882 euros.

Helena Ferrando ha destacat l’aposta de la conselleria per la “remunicipalització” dels serveis socials amb un increment de pressupost que permetrà augmentar la ràtio dels professionals.

La secretaria autonòmica ha assenyalat que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Diputació de València treballen conjuntament en este nou model dissenyat per la conselleria amb un increment del 150% de mitjana en la inversió, que passa dels 941.730 euros de 2016 fins els 2.311.367 euros que hi ha recollits en el pressupost d’enguany per als equips base. Concretament, 1.390.262 euros per a la comarca de la Safor i 921.105 euros per a la Ribera Baixa.

L’augment de personal “repercuteix en una millor atenció a les persones” ha indicat Ferrando, qui ha explicat que, amb estes inversions, les ràtios de professionals per habitant de la comarca de la Ribera Baixa passaran d’un professional cada 6.748 habitants en 2016, a un per cada 2.313 habitants a finals d’este any.

Per la seua banda, la titular d’Acció Social al consistori suecà ha aplaudit l’actuació de la conselleria i la consideració especial que ha tingut la Generalitat amb els serveis socials base “que són, al cap i a la fi, els que millor coneixen les necessitats de la ciutadania”, per pal·liar la infradotació de personal que hem patit fins ara.

Més d’un milió d’euros d’inversió del pressupost municipal per a Serveis Socials

El consistori suecà va declarar el passat mes d’abril els Serveis Socials municipals com a serveis essencials. Amb esta declaració, l’Ajuntament de Sueca afirmava la voluntat de prioritzar la contractació de personal en este departament, per això, no obstant, calia el suport econòmic de l’administració competent plasmat en esta inversió.

Des del consistori, amb els recursos d’una subvenció de la Generalitat, s’engegarà el proper mes de setembre i fins desembre un pla de xoc amb la contractació de personal de manera temporal per tal d’actualitzar i agilitzar els tràmits dels expedients. Durant este temps s’oferirà el servei d’atenció també per les vesprades.

D’altra banda, el consistori ha convocat diferents borses de treball, per incrementar la dotació de personal en els perfils de treballador social, educador social, administratiu i la contractació de dos nous perfils, psicòleg i agent d’igualtat. Així, amb estes noves places que hi ha la voluntat que tinguen vocació de continuïtat, s’aconseguirà duplicar la plantilla d’atenció de Serveis Socials i això alhora significarà també una resposta més ràpida, àgil i eficaç del departament.

Noelia Sisteró ha volgut destacar també l’esforç municipal que s’inverteix en les necessitats socials bàsiques de la ciutadania, tot assenyalant que “el departament de Serveis Socials és el més ben dotat en els pressupostos municipals de l’Ajuntament de Sueca, amb més d’un milió d’euros” i ha enumerat alguns dels programes i les iniciatives en les que treballen com ara la renda bàsica de ciutadania, amb 250.000 euros d’inversió municipal; el servei de la Residència Sant Josep per a majors, en què s’inverteixen més de 500.000 euros; l’ajuda a casa, el menjar a casa, el centre de menors o l’escoleta d’estiu per a menors en situació de risc o desamparament.

La titular d’Acció Social ha recordat, a més, que el consistori suecà rehabilitarà en els pròxims mesos una de les plantes de l’edifici del Consell Agrari que acollirà la nova seu dels Serveis Socials municipals, uns treballs que suposaran “un esforç importantíssim per a l’Ajuntament”. La regidora ha avançat també que s’espera pròximament la visita de la secretaria autonòmica a Sueca per tal d’obtenir el vistiplau de la Conselleria per engegar el projecte de rehabilitació de l’escorxador municipal perquè puga acollir el Centre de Dia de Majors i el Centre de Dia de malalts d’alzheimer, un projecte que va ser anunciat en el passat ple ordinari del mes de juliol.