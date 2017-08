El carrer del Vall se suma a la remodelació del centre de Cullera

L’ajuntament finalitza les obres de reurbanització en un dels eixos de trànsit de la ciutat

CULLERA. 21-08-17. Després de mesos d’intens treball, s’han finalitzat les obres de reurbanització en el carrer del Vall i part dels adjacents. Esta reforma servix per a transformar la via, que funciona com a eix de comunicació entre el centre de la ciutat i el barri de Sant Antoni.

Les obres dutes a terme pel consistori han aconseguit que els vianants guanyen protagonisme al mateix temps que la zona s’adapta a les necessitats urbanístiques del segle XXI. La inversió total ha sigut de 380.000 euros en una àrea d’intervenció de 3.100 m2.

Una de les mesures que s’han dut a terme és la demolició de les antigues voreres per a la seua posterior ampliació de 50 centímetres a cada costat del carrer. Així, s’impedix que els cotxes puguen aparcar en doble fila i dificultar el pas a peu dels veïns. Este espai addicional permet al pas de tres persones simultàniament.

Així mateix, s’han instal·lat nous pilons que impossibiliten que els vehicles puguen pujar a la vorera, tot amb l’objectiu d’alliberar la via d’estacionaments indeguts i millorar el trànsit de vianants.

Un altre canvi significatiu en les voreres és la instal·lació de paviment granític antilliscant per a millorar la seguretat dels vianants. Les voreres també són de granit, la qual cosa els proporciona major durabilitat. A més, la calçada està formada per llambordes, en consonància amb els carrers del centre històric.

Les obres no solament actuen sobre la superfície de l’àrea remodelada, sinó també en el subministrament d’aigua veïnal. Tot el sistema de clavegueram ha sigut renovat, així com part de les canonades d’aigua potable. D’esta forma s’eviten els problemes en el servei que podia ocasionar l’antic sistema, que, encara que ha funcionat sempre correctament, portava en actiu més de 50 anys.

Tot el treball es complementarà amb una renovació de l’enllumenat públic amb la instal·lació de llums LED, les quals reduiran el consum energètic i per tant la despesa. D’esta manera s’estalviarà en recursos públics al mateix temps que es tindrà un sistema d’il·luminació més sostenible.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha assenyalat que la remodelació del carrer del Vall suposa “un pas més en el pla de remodelació del centre històric i l’aposta del Govern Municipal per un nou model de ciutat més sostenible i amable per a les persones”.

D’esta manera, el primer edil indica que l’eix estratègic Vila-Sant Antoni queda completament remodelat, la qual cosa afavorix a més el flux de turistes entre la façana marítima i el centre.

A més, Major precisa que les obres “suposen un benefici clar per als centenars de veïns, ja que el carrer es trobava en mal estat i generava problemes de mobilitat amb voreres estretes, cotxes en doble fila mal aparcats i un paviment destrossat que generava sorolls i suposava un perill per a les persones i els vehicles”.

Finalment, l’alcalde ha agraït la paciència dels veïns “perquè sabem que unes obres d’esta envergadura són sempre molestes” i ha demanat disculpes pels possibles inconvenients que hagen hagut de suportar.