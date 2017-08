Almussafes obri una escola municipal d’indumentària valenciana

L’èxit obtingut amb els tallers de tall i confecció ha portat a la Regidoria de Cultura a ampliar l’oferta relacionada amb la costura

Les inscripcions per a aquest curs i de la resta de disciplines artístiques començaran el pròxim 19 de setembre

Almussafes, a 24 d’agost de 2017. Amb l’arribada del nou curs, l’Ajuntament d’Almussafes posa en marxa la seua oferta de tallers socioculturals, que una vegada més s’impartiran en les diferents sales del Centre Cultural de la localitat. Com a novetat, aquesta nova temporada s’incorpora l’Escola Municipal d’Indumentària Valenciana, en la qual els alumnes inscrits tindran l’oportunitat d’aprendre a cosir vestits regionals de la mà de personal especialitzat en aquesta qüestió. El consistori, que manté la resta de l’oferta proposada en cursos anteriors, obrirà les inscripcions per a tots els cursos l pròxim dimarts 19 de setembre.

La ciutadania almussafenya continua mostrant un gran interés pel desenvolupament del seu vessant més creatiu. Els tallers socioculturals oferits durant el curs per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes segueixen consolidant-se, la qual cosa permet atendre les demandes dels veïns i veïnes i donar pas a noves iniciatives amb les quals satisfer les inquietuds artístiques d’un major nombre de persones.

Després de l’èxit aconseguit amb els tallers de tall i confecció, que des de la seua posada en marxa en 2011 han anat incorporant nous torns i horaris a causa de l’augment de la demanda, el consistori municipal ha decidit ampliar la seua oferta relacionada amb aquesta disciplina i crear una escola municipal d’indumentària valenciana que oferirà dues sessions setmanals de 90 minuts cadascuna per a deu persones majors de 14 anys.

“Hem detectat interés per part dels veïns i veïnes i en el nostre afany per donar un paper protagonista als costums i tradicions en la vida quotidiana del poble, aquest nou curs 2017-2018 incorporem aquesta novetat, que esperem siga ben rebuda”, explica la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

L’horari d’aquest nou curs s’establirà al setembre en funció de la demanda obtinguda després del període d’inscripció que, com en la resta de cursos oferits per part de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, començarà el pròxim dimarts 19 de setembre a partir de les 9 hores, tant presencial com telemàticament a través de la plataforma Serviweb. Els no empadronats, i sempre que queden places disponibles, podran efectuar la seua corresponent matrícula a partir del dimarts 26.

Una oferta consolidada

A causa del seu bon funcionament, la resta de cursos ja existents es mantenen amb l’arribada de la nova temporada. Així, l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques oferirà tallers de dibuix i pintura per a majors de 8 anys en grups destinats al públic infantil, juvenil i adult. L’Escola Municipal de Teatre continuarà formant nous intèrprets a partir de 7 anys, sent gratuïta la inscripció en el grup de la tercera edat. La ceràmica serà una altra de les arts que seguiran formant part de la programació municipal, amb dos grups per a xiquets i dos per a adults.

Finalment, l’Escola Municipal de Tall i Confecció continua també la seua marxa després de sis exitosos anys de trajectòria. En aquesta ocasió, el consistori posa a la disposició dels interessats un total de 6 grups, tres del nivell bàsic i altres tres de perfeccionament. “A Almussafes tenim tres comissions falleres i un grup de danses valencianes i això, unit a l’entusiasme mostrat per les alumnes de costura durant aquests anys, ens ha portat a apostar per l’Escola Municipal d’Indumentària Valenciana, amb la qual estem convençuts que contribuïm a la preservació de les nostres arrels culturals”, conclou l’edil.