Cullera tanca un bon agost en el qual aconseguix el ple

La primera quinzena deixa allotjaments al 100 % i la segona està molt prop del 90 % d’ocupació

CULLERA. 31-08-17. El turisme de Cullera ha tancat un bon mes d’agost en el qual el principal sector ha arribat a aconseguir el 100 % d’ocupació durant la primera quinzena i quasi el 90 % de mitjana en la segona, d’acord amb les dades oferides hui per la regidoria de Turisme de l’ajuntament.

D’esta manera, s’aferma la recuperació del principal motor econòmic de la ciutat. Les xifres han estat a l’altura de les expectatives i des del Govern municipal han valorat «positivament» el desenvolupament de la campanya durant el mes fort de l’any i han assegurat que el resultat «demostra la fortalesa de Cullera com a destinació turística de referència».

Tanmateix, la diferència substancial respecte als anys anteriors ha sigut el bon comportament del turisme des de Setmana Santa, encadenant diversos períodes d’alta afluència amb uns mesos de maig i juny com feia temps que no es veien. La temporada ha allargat i açò ha sigut beneficiós per a l’economia i l’ocupació.

Ocupació per allotjaments

La mitjana d’ocupació més alta al llarg de tot el mes d’agost l’han aconseguit els apartaments turístics amb un 95 % encara que en algunes empreses han estat pràcticament al 100 % i no han notat diferència entre la primera i la segona quinzena.

Els preus enguany han pujat i la tendència ha sigut reservar amb molta antelació, una diferència substancial respecte els últims estius en els quals el client esperava a les gangues d’última hora. En 2017, l’usuari d’apartament turístic ha sigut més previsor i ja hi havia reserves des d’inici de l’any, apunten fonts del sector.

Per la seua banda, els hotels de la ciutat s’han situat en el 85 % de mitjana i no són pocs els que han penjat el cartell de complet, especialment durant la primera quinzena. Molts establiments han optat per incrementar lleugerament el preu de l’habitació.

Ressenyable és també que el càmping ha estat al 100 % durant tot el mes en bungalous mentre que hostals, pensions i aparthotels també s’han mogut en xifres similars a les anteriorment descrites.

Procedència del visitant

A l’agost s’ha mantingut la tendència d’aquest 2017 i el 30 % dels visitants de la ciutat han sigut de procedència estrangera. França lidera notablement una vegada més l’aportació en este aspecte. A gran distància, Regne Unit i Alemanya són els dos altres països europeus de major procedència de visitants. Per comunitats autònomes, Madrid i la Comunitat Valenciana, seguides per les dues Castelles i el País Basc són els llocs d’origen d’aquells que han decidit passar el mes a Cullera.

Gran afluència

La demanda d’allotjament es va disparar durant els dies del Medusa Sunbeach Festival quan en la ciutat ja no cabia ni una agulla. Cullera va penjar eixos dies el cartell de complet. La ciutat no va poder absorbir tota la demanda i es va haver de derivar a molts clients fora de la mateixa.

Precisament, el punt àlgid del mes es va viure durant el pont d’agost. La coincidència del festiu estiuenc amb la celebració de la tercera edició del macroevent musical va atraure a més de 300.000 visitants. Només el festival ha congregat a 185.000 assistents, que se sumen als més de 200.000 turistes que de normal visiten la ciutat per estes dates. L’impacte econòmic en la ciutat del Medusa s’ha xifrat en 22 milions d’euros.

Restauració

Per la seua banda, els restaurants han treballat a bon ritme en una línia similar a la de l’any passat. Segons ha explicat el president dels hostalers, Juan Femenía, en molts casos s’ha incrementat la facturació encara que admet que tot depén de la zona en la qual estiga el restaurant i de diverses variables. «En general, hem estat en la línia de l’any passat. La despesa seguix sent encara moderada i hem de treballar en este sentit», apunta.

Activitats aquàtiques

Un altre termòmetre del comportament del turisme són les activitats aquàtiques. Els responsables destaquen l’increment d’un 25 % de la clientela. «Sobretot francesos», destaquen encara que lamenten que les condicions climatològiques i l’estat de la mar no els han permés treballar tot el que ho podrien haver fet amb aquesta major afluència.

Residus

Una altra de les xifres que revelen una major presència de turistes este estiu en la ciutat són les relatives a la recollida de residus. Mancant les xifres d’agost, al juliol Cullera ha augmentat la quantitat de brossa arreplegada respecte a 2016. D’esta manera, en els mesos de juny i juliol es va registrar una diferència positiva de 117,4 tones de residus en comparació d’este mateix període de temps l’any anterior.

En el passat mes de juny, es van arreplegar un total d’1.224 tones de brossa, 76 més que el passat any. De la mateixa manera, al juliol es van retirar dels carrers 1.853 tones de residus urbans, 117 tones més que en el mateix període en 2016.

Més activitats

Este estiu ha comptat amb una major quantitat d’activitats turístiques organitzades per l’ajuntament, disperses per tota la ciutat. A més de les habituals, s’han impulsat accions de dinamització en el barri del Pou, el Faro, el Racó i Sant Antonio. El consistori ha programat més de 360 accions durant tot l’estiu dirigides als més diversos públics. També s’ha incrementat l’oferta d’oci en la platja amb més ‘txiringuitos’.