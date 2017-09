La penya ciclista Pedal veu complit el seu somni de tenir una eixida d’etapa de la Vuelta en Llíria

Els membres d’una de les penyes més antigues del país, amb 85 anys d’existència, agraeixen a la Diputació l’oportunitat de gaudir de la ronda ciclista en el seu poble

Alguns dels seus integrants, com Francisco Igual, han corregut amb figures del ciclisme com Federico Martín Bahamontes

Francisco Igual va ser campió d’Espanya de Ciclisme i va correr, entre uns altres, amb llegendes com Federico Martín Bahamontes o Salvador Botella, que va obtenir els seus grans èxits en el Giro d’Itàlia. Paco va practicar el ciclisme d’elit en un temps molt diferent a l’actual, on “no podíem amb unes bicicletes que eren molt pesades i amb terrenys molt durs que gens tenen a veure amb les carreteres actuals”.

Com la resta d’integrants de la penya Pedal, que té el seu local en la capital edetana replet de records de quasi un segle del millor ciclisme, no van voler passar l’oportunitat d’acompanyar l’eixida de la setena etapa de la Volta des de Llíria, des d’una avinguda Plà de l’Arc que mai havia clarejat amb semblant transcórrer de ciclistes i aficionats. Milers de persones donant vida a la gran festa del ciclisme.

Paco Igual ja no ix a les carreteres de la comarca amb els seus companys, però comparteix amb ells la preocupació per la seguretat i l’estat d’alguns trams, fronts en els quals treballa la Diputació de València, a través de l’àrea de Carreteres que dirigeix Pablo Seguí, per a reforçar la seguretat dels ciclistes, tant els que ixen a passejar com els esportius, i també dels vianants.

A Llíria, com en la jornada anterior a Sagunt, es va viure la gran festa d’un esport exigent i espectacular, amb moltíssima afició en una terra en què només el futbol li supera en llicències federatives. Però el ciclisme és molt més que les grans rondes i les proves d’elit que, com la Vuelta, vertebren el territori i assumeixen cada vegada més el seu paper com a dinamitzador turístic i aparador dels pobles i ciutats que travessa.

El ciclisme és un esport cada vegada més participatiu i igualitari, extrem que no ha passat desapercebut en l’àrea d’Esports de la Diputació, des d’on s’ha promogut, al costat de la Federació Valenciana de Ciclisme que presideix Amadeo Olmos, la primera Volta a València de Fémines, que enguany ha complit la seua segona edició.

Aqueixa afició creixent, que cada vegada presenta un major nombre d’afeccionats que diàriament, i especialment els caps de setmana, es llancen a les carreteres de la província per a practicar el seu esport favorit, ha portat a la institució provincial a prendre’s molt seriosament el reforç de les mesures de seguretat en la xarxa provincial de carreteres, que s’estén al llarg d’1.800 quilòmetres.

Mesures bàsiques com una bona senyalització, el manteniment i millora del ferm i la major amplitud dels vorals en els trams en els quals és possible. Però també projectes de llums llargues com el Pla de Vies Ciclopeatonals que preveu obrir aquest tipus de carrils per a ús de vianants i ciclistes al llarg de 132 quilòmetres de la província, amb l’objectiu de millorar la seguretat no solament en els recorreguts més llargs, sinó també en trajectes curts i rutes entre municipis.

La Diputació no solament ha complit el somni de Paco i de molts aficionats que durant dècades han seguit la Vuelta. També vetla per la seguretat d’estes i altres generacions que se sumen a la passió pel ciclisme i vertebra el territori connectant municipis i persones.