El Centre de Salut d’Almussafes es prepara per a rebre les seues primeres dos especialitats sanitàries

El consistori municipal conclou les obres d’adaptació de les dependències que acolliran les consultes d’Oftalmologia i de Neumoalergia Pediàtrica

L’ajuntament hi ha invertit més de 11.000 euros en les obres de condicionament d’ambdós espais, així com de la sala polivalent, en la que es duran a terme intervencions grupals i tallers sobre diferents qüestions d’àmbit sanitari

Almussafes, a 6 de setembre de 2017. Tal com van anunciar, el passat dia 20 de juliol, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i el director gerent del Departament de Salut, Dr. Javier Palau, el Centre de Salut d’Almussafes comptarà amb les seues primeres dos especialitats el pròxim mes d’octubre, donant així resposta a a una reivindicació històrica per part dels veïns i veïnes d’Almussafes. El compromís de l’executiu d’Almussafes d’assumir íntegrament el cost de la intervenció tendent a habilitar les dependències de la primera planta del centre sanitari s’ha complit, ja que durant el període vacacional s’ha executat en l’immoble, de propietat municipal, l’obra de redistribució dels espais per a la seua adequació a les noves necessitats sorgides.

Fruit de l’acord entre l’Ajuntament i el Departament de Salut, l’Ajuntament s’ha encarregat de completar el projecte de condicionament en la primera planta del Centre de Salut, amb un cost superior als 11.000 euros. Durant el mes i mig de desenrotllament dels treballs urbanístics s’han coordinat els horaris amb la Direcció del Centre de Salut i la Direcció Facultativa, amb la finalitat de minimitzar les molèsties dels professionals sanitaris i els pacients. De fet, els treballs de demolició i derrocament executats en l’immoble es van realitzar en horari vespertí, ja que l’ambulatori obri les seues portes principalment pels matins.

Així mateix, en els pròxims dies, tant els dos despatxos que acolliran les especialitats d’Oftalmologia i de Neumoalergia Pediàtrica, com la sala polivalent, en la que es duran a terme intervencions grupals i tallers de memòria i estimulació cognitiva, deshabituació tabàquica, abordatge del dolor crònic i de l’obesitat, i malalties cròniques, entre altres, es dotaran de mobiliari per part de l’ajuntament, per la qual cosa el cost total de la intervenció en l’edifici superarà els 15.000 euros de pressupost.

Per la seua banda, el Departament de Salut de la Ribera es responsabilitza de la dotació humana i de l’equipament tècnic de les noves àrees assignades a Almussafes, en una proposta inicial d’ampliació de la cartera de servicis del Centre de Salut de la localitat que, tal com s’ha avançat, es podria anar incrementant en el temps.

“En breu, informarem dels horaris de les dos consultes que, per fi, arriben al nostre centre d’atenció primària, aconseguint amb això no sols que els més de 8.900 veïns i veïnes tinguem al nostre abast una atenció sanitària molt més completa, sinó que a més evitem desplaçaments innecessaris a l’Hospital de la Ribera o als centres de salut de Sueca i Alzira”, afirma el regidor de Sanitat, Faustino Manzano.