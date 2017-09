El dijous 14 de setembre els romans del projecte VIA SCIPIONIS arribaran a Algemesí entre les 16.00 i les 18.00 hores. El seu campament el muntaran al Parc Bernat Guinovart prop de La Calàndria i estarà obert al públic a les 19.30 hores. Aquests guerrers de l’actualitat mostraran la forma de vida que dels antics romans, el campament i la indumentària d’aquella època.

S’obri la ruta de turisme cultural VIA SCIPIONIS, un projecte únic entre la recreació històrica i l’arqueologia, que emula un fet bèl·lic de la II Guerra Púnica, datat de l’any 209 aC. La ruta recorre les comunitats autònomes de Catalunya, València, Castella La Manxa i Múrcia. Algemesí, junt amb Sagunt, València i La Torre d’en Lloris, seran punt de partida i arribada.

Per tal de recrear aquest moment històric, s’ha organitzat una ruta de 450 km, d’una durada de 15 dies, que es va iniciar a la desembocadura de l’Ebre el passat 3 d’agost i té previst arribar a Cartagena el dia 17.

Durant tot el recorregut hi participen 10 voluntaris, en la seua majoria arqueòlegs i historiadors, caracteritzats com a membres dels cossos de legionaris republicans. En aquest fet bèl·lic hi van participar quatre legions romanes, comandades per Publio Escipión, per atacar la base de subministrament de les tropes cartagineses d’Aníbal, instal·lada a Cartagena. Aquesta ruta surt de l’Aldea, ja que és en aquesta població on es va localitzar un campament romà, identificat com el campament ‘Nova Clasis’.

Per al bon funcionament de la ruta, s’ha establert una jerarquia militar i unes rutines diàries, com cuinar diferents menjars, o les guàrdies de vigilància nocturna. Una altra d’aquestes pràctiques serà construir un campament militar romà, s’oferirà al públic poder visitar-lo i conèixer com era la vida quotidiana d’una legió al segle III aC. El coordinador de la Via Scipionis, José Miguel Gallego, ens comenta que aquest projecte té per objectiu estudiar aquest període, però a la vegada també potenciar-se com un atractiu turístic pels municipis que hi formen part.

Per la seua part, l’ajuntament d’Algemesí, s’ha mostrat molt satisfet amb aquest projecte. Aquesta ruta, conjuntament amb el Camí de Sant Jaume de Llevant i la recent Ruta del Cid, banyen les terres algemesinenques d’història i tradició. L’empresa Artifex, on també hi participen La Subura i Bellum Annibalicum, ha sigut la principal promotora d’aquesta idea. Via Scipionis compta amb l’aval del “Laboratorio de Arqueología Experimental” de la Universitat Autònoma de Madrid, l’Associació Espanyola d’Arqueologia Experimental i la Xarxa Internacional de Museus a l’Aire Lliure. Col·labora l’Associació Napoleònica Valenciana (ANV)