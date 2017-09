Picassent peatonalitza el seu centre i evita les inundacions en el nord del municipi amb ajuda de la Diputació

• El president, Jorge Rodríguez, visita les actuacions en el carrer de la *Penya i el nou col•lector, obres executades amb diners de la Corporació, que ha invertit 1.750.000 euros a Picassent en 2 anys

• A aquesta inversió en el municipi en la primera part de la legislatura cal sumar els més de 7 milions d’euros que ha costat el reforç de la seguretat en la carretera entre Picassent i Montserrat

11/setembre/2017.- El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha visitat aquest dilluns algunes de les obres executades amb els plans provincials a Picassent, a l’Horta Sud, on la Corporació ha invertit 1.750.000 euros en la primera meitat de la legislatura, a la qual cosa cal sumar el reforç de la seguretat en la carretera que uneix Picassent i Montserrat, on l’actuació de l’àrea de Carreteres, amb un pressupost superior als 7 milions d’euros, ha acabat amb el ‘punt negre’ en la zona de Venta Cabrera.

Acompanyat per l’alcaldessa i diputada provincial Conxa Garcia, i pels diputats Pablo Seguí, Isabel García, Toni Gaspar, Bartolomé Nofuentes y Voro Femenía, Rodríguez ha visitat en primer lloc l’entorn del carrer Penya, en el centre del municipi. Amb una inversió propera als 120.000 euros, l’ajuntament ha peatonalitzat la zona com una de les accions principals del Pla d’Obres i Serveis (PPOS) de 2016. “Aquestes són les actuacions que millor defineixen la nostra forma de gestionar els recursos dels ciutadans; obres que decideixen els alcaldes i alcaldesses i que milloren directament la qualitat de vida de les persones”, ha valorat el president de la Diputació.

Les inversions a Picassent formen part dels 32 milions d’euros que la Corporació provincial ha destinat a la comarca de l’Horta Sud en aquests dos últims anys, al voltant de 40 si s’inclou l’actuació en la carretera de Picassent a Montserrat. “Apostem pel municipalisme i per a açò el primer és finançar adequadament als ajuntaments perquè puguen dur a terme les millores en infraestructures i serveis que demanden els seus ciutadans”, ha assenyalat Rodríguez, qui després de comprovar la reurbanització del carrer Penya s’ha dirigit al nou col•lector, que evitarà les habituals inundacions en la zona nord del municipi.

El nou col•lector

L’ajuntament que dirigeix Conxa Garcia ha destinat els 731.000 euros del primer Pla d’Inversions Sostenibles (IFS) de la Diputació íntegrament a escometre aquesta obra “molt necessària per als veïns i veïnes de la zona nord de Picassent, doncs amb aquesta obra acabem amb un problema històric com són les acumulacions d’aigua quan es registren episodis de pluges fortes o continuades”, ha explicat Conxa Garcia.

L’alcaldessa ha celebrat el “canvi de rumb” d’una Corporació de la qual forma part com a diputada d’Assessorament Municipal, i ha coincidit amb el president a l’hora de destacar la importància d’obres com el col•lector, que “visualment no resulten tan atractives com un altre tipus d’accions però que són molt necessàries per als veïns”, o com la carretera entre Picassent i Montserrat, “una actuació de reforç del ferm i la seguretat, amb glorietes i una gran rotonda en Venta Cabrera per a donar resposta a un problema molt seriós en una via que ha registrat 164 accidents, 3 morts i més de 100 ferits en 10 anys”.

Del total d’inversions realitzades a Picassent en aquests dos anys, 850.000 euros arriben provinents de l’IFS; 400.000 del PPOS, ara SOM (Pla de Serveis i Obres Municipals); 107.000 del Pla de Camins i Vials; 192.000 del Fons de Cooperació Municipal, que a més d’inversió pot destinar-se a despesa corrent; i 30.000 del Pla d’Ocupació. Al marge d’aquests plans provincials, cal destacar els 155.000 euros per a la instal•lació de la xarxa d’aigua potable en la CV-415 i molt especialment els 7 milions de la carretera a Montserrat.